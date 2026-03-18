Απεργία ταξί: «Συνεχίζουμε δυναμικά» - Τι ώρα η συγκέντρωση σήμερα στην Αθήνα

Συνεχίζεται, σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου, για δεύτερη ημέρα η πανελλαδική απεργία των αυτοκινητιστών ταξί.

Θα πραγματοποιήσουν πεζή συγκέντρωση στις 11.30 πμ έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), όπου θα πάρουν μέρος και απεργοί από σωματεία ταξί της περιφέρειας.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΣΑΤΑ αναφέρονται τα εξής: «Ο κλάδος των ταξί συνεχίζει δυναμικά τις απεργιακές κινητοποιήσεις πανελλαδικά, καθώς το απαράδεκτο νομοσχέδιο έχει πλέον εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου θα διαρκέσουν για όσο χρονικό διάστημα εξελίσσεται η διαδικασία στην Επιτροπή. Η σημερινή καθολική συμμετοχή στην απεργία και η μαζική παρουσία στη συγκέντρωση στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα, ότι ο κλάδος είναι ενωμένος και αποφασισμένος.

Το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών υποβαθμίζει το έργο των ταξί, ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, νομιμοποιεί την πειρατεία και δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας για τους επαγγελματίες οδηγούς Ταξί. Ο κλάδος μας ζητά ουσιαστικές και δίκαιες λύσεις.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να παραμείνουν ενωμένοι και να συμμετάσχουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις. Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού καθώς ο αγώνας μας είναι υπαρξιακός και αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των δημόσιων μεταφορών.

Αυστηρά και μόνο για Έκτακτα περιστατικά Υγείας και για ευπαθείς ομάδες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί της Περιφέρειας μας, τα οποία θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας με ειδική ευκρινή σήμανση στο εμπρόσθιο τζάμι».

Επίσης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί, αναφέρει:

«Δεν συμφωνούμε με:

Την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης στο άρθρο 67 χωρίς καμία παράταση.

Τις διατάξεις του άρθρου 52 που ευνοούν τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Τις προσθήκες των παραβάσεων για την ειδική άδεια στο άρθρο 41».

Απεργία ταξί: Τι ώρα η συζήτηση στη Θεσσαλονίκη

Τη συμμετοχή των ιδιοκτητών ταξί της Θεσσαλονίκης στη νέα 24ωρη απεργία, που αποφάσισε ο κλάδος, αντιδρώντας σε επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που αφορά τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση μεταφορών, ανακοίνωσε το Σωματείο ο «ΕΡΜΗΣ».

Και την Τετάρτη 18 Μαρτίου συνεχίζεται «η απεργία των ΤΑΞΙ στη Θεσσαλονίκη. Το νομοσχέδιο είναι στη Βουλή και συζητείται από τους εκπροσώπους των κομμάτων», αναφέρει στη χθεσινή ανακοίνωσή του το Σωματείο.

Σήμερα Τετάρτη στις 14:00, όπως διευκρινίζεται στην ίδια ανακοίνωση, «θα συζητηθεί με τους φορείς του κλάδου το νομοσχέδιο και θα είναι παρών και το Σωματείο ΕΡΜΗΣ της Θεσσαλονίκης μαζί με την ΠΟΕΙΑΤΑ και ΣΑΤΑ», ενώ «οι φορείς θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους τα δίκαια αιτήματα μας».

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, σύμφωνα με το Σωματείο «δεν αφήνει ικανοποιημένο τον κλάδο στα βασικά αιτήματά του».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ