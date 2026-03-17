ΗΠΑ: Η NASA επιβεβαίωσε ότι μετεωρίτης έπεσε στο Οχάιο

Το πρωί της Τρίτης, ακούστηκε ένας δυνατός «κρότος» σε ολόκληρο το βορειοανατολικό Οχάιο, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για μετεωρίτη.

Η NASA επιβεβαίωσε ότι ένας μετεωρίτης μήκους 1,8 μέτρων και βάρους 7.700 κιλών διέσχισε το βορειοανατολικό Οχάιο με ταχύτητα 70.000 χλμ. την ώρα. Βρισκόταν σε ύψος 80 χλμ. πάνω από τη λίμνη Έρι όταν εντοπίστηκε η πρώτη λάμψη.

Ένας μετεωρίτης, που μερικές φορές ονομάζεται διάττοντας αστέρας, είναι ένας διαστημικός βράχος που συντρίβεται στην ατμόσφαιρα της Γης, σύμφωνα με τη NASA.

Ο μετεωρίτης που έπεσε στο Οχάιο

Ο Σκορ Ρουντλόσκι, ειδικός σε θέματα κεραυνών της μετεωρολογικής υπηρεσίας, δήλωσε ότι λεπτομερείς χάρτες κεραυνών δείχνουν μια επιμήκη λάμψη, όπου πιθανότατα σημειώθηκαν δύο εκρήξεις πάνω από το βορειοανατολικό Οχάιο. Η πρώτη ήταν όταν ο μετεωρίτης διαλύθηκε για πρώτη φορά, ενώ ακολουθούσε τροχιά από βορρά προς νότο. Η δεύτερη ακούστηκε και παρατηρήθηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Η NASA ανέφερε ότι μικρά θραύσματα ενδέχεται να έχουν προσγειωθεί κάπου στο νότιο τμήμα της κομητείας Μεντίνα.

NASA has confirmed the loud boom heard Tuesday morning in parts of Ohio and Pennsylvania was caused by a meteor. https://t.co/X3Mg1sfObH pic.twitter.com/2WN7ez6GhH — ABC News (@ABC) March 17, 2026

Ο αστρονόμος Τζέι Ρέινολντς δήλωσε ότι οι μετεωρίτες εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης πιο συχνά από ό,τι πιστεύει ο κόσμος.

«Μπορεί να μην τους ακούτε, αλλά πολλές φορές πέφτουν και κάποια στιγμή ανακαλύπτονται», είπε ο Ρέινολντς. «Αν όντως έπεσε, κάποιος αγρότης θα μπορεί να μας το πει. Εκτός αν έπεσε στη μέση κάποιου δάσους, ίσως να μην μάθουμε ποτέ την απάντηση.»

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Πίτσμπουργκ δημοσίευσε βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε από έναν υπάλληλό της. Στο βορειοανατολικό Οχάιο, οι κάμερες του γκαράζ λεωφορείων της Σχολικής Περιφέρειας Olmsted Falls κατέγραψαν ένα έντονο φως να διασχίζει τον ουρανό.

Με πληροφορίες από Fox8

