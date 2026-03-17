ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

ΗΠΑ: Η NASA επιβεβαίωσε ότι μετεωρίτης έπεσε στο Οχάιο

Ο μετεωρίτης είχε βάρος 7.700 κιλών

ΜΕΤΕΩΡΙΤΗΣ ΟΧΑΙΟ ΗΠΑ NASA Facebook Twitter
Φωτ. Χ/ABC News
The LiFO team
The LiFO team
0

Το πρωί της Τρίτης, ακούστηκε ένας δυνατός «κρότος» σε ολόκληρο το βορειοανατολικό Οχάιο, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για μετεωρίτη.

Η NASA επιβεβαίωσε ότι ένας μετεωρίτης μήκους 1,8 μέτρων και βάρους 7.700 κιλών διέσχισε το βορειοανατολικό Οχάιο με ταχύτητα 70.000 χλμ. την ώρα. Βρισκόταν σε ύψος 80 χλμ. πάνω από τη λίμνη Έρι όταν εντοπίστηκε η πρώτη λάμψη.

Ένας μετεωρίτης, που μερικές φορές ονομάζεται διάττοντας αστέρας, είναι ένας διαστημικός βράχος που συντρίβεται στην ατμόσφαιρα της Γης, σύμφωνα με τη NASA.

Ο μετεωρίτης που έπεσε στο Οχάιο

Ο Σκορ Ρουντλόσκι, ειδικός σε θέματα κεραυνών της μετεωρολογικής υπηρεσίας, δήλωσε ότι λεπτομερείς χάρτες κεραυνών δείχνουν μια επιμήκη λάμψη, όπου πιθανότατα σημειώθηκαν δύο εκρήξεις πάνω από το βορειοανατολικό Οχάιο. Η πρώτη ήταν όταν ο μετεωρίτης διαλύθηκε για πρώτη φορά, ενώ ακολουθούσε τροχιά από βορρά προς νότο. Η δεύτερη ακούστηκε και παρατηρήθηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Η NASA ανέφερε ότι μικρά θραύσματα ενδέχεται να έχουν προσγειωθεί κάπου στο νότιο τμήμα της κομητείας Μεντίνα.

Ο αστρονόμος Τζέι Ρέινολντς δήλωσε ότι οι μετεωρίτες εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης πιο συχνά από ό,τι πιστεύει ο κόσμος.

«Μπορεί να μην τους ακούτε, αλλά πολλές φορές πέφτουν και κάποια στιγμή ανακαλύπτονται», είπε ο Ρέινολντς. «Αν όντως έπεσε, κάποιος αγρότης θα μπορεί να μας το πει. Εκτός αν έπεσε στη μέση κάποιου δάσους, ίσως να μην μάθουμε ποτέ την απάντηση.»

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Πίτσμπουργκ δημοσίευσε βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε από έναν υπάλληλό της. Στο βορειοανατολικό Οχάιο, οι κάμερες του γκαράζ λεωφορείων της Σχολικής Περιφέρειας Olmsted Falls κατέγραψαν ένα έντονο φως να διασχίζει τον ουρανό.

Με πληροφορίες από Fox8

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Sotheby’s: Σε δημοπρασία ο μεγαλύτερος αρειανός μετεωρίτης στη Γη

Διεθνή / Sotheby’s: Σε δημοπρασία ο μεγαλύτερος αρειανός μετεωρίτης στη Γη

«Όταν εξετάστηκαν τα κομμάτια του, συνειδητοποιήσαμε: "Θεέ μου, είναι αρειανός". Στη συνέχεια ανακαλύψαμε ότι είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του Άρη στον πλανήτη μας », δηλώνει η αντιπρόεδρος του οίκου
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΟΤΖΤΑΜΠΑ, ΧΑΜΕΝΕΪ, ΙΡΑΝ

Διεθνή / Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Από αουτσάιντερ ανώτατος ηγέτης του Ιράν - Η άνοδος μετά από έναν «πόλεμο» διαδοχής

Μετά από έναν ακήρυκτο «πόλεμο» διαδοχής, ανέλαβε την κορυφή της εξουσίας, επιβάλλοντας την ενότητα του ιρανικού κατεστημένου, ενώ ο ίδιος παραμένει ακόμη άφαντος στο κοινό.
THE LIFO TEAM
ΑΛΙ ΛΑΡΙΤΖΑΝΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗ

Διεθνή / Αλί Λαριτζανί: «Τον εξοντώσαμε» διαμηνύει ο Νετανιάχου - Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την τύχη του

Προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι υπάρχουν «πολλές ακόμη εκπλήξεις» που σχεδιάζονται, υπονοώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις
THE LIFO TEAM
ΣΕΞ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΑ Ζ

Διεθνή / Πώς είναι για ένα νέο ζευγάρι να παλεύει με τη στυτική δυσλειτουργία;

Το 50% των ανδρών αντιμετωπίζει άγχος απόδοσης, αλλά το φαινόμενο αυτό παρατηρείται πλέον όλο και περισσότερο στους νεότερους άνδρες. Ένα ζευγάρι στα τέλη της εικοσαετίας του αποκαλύπτει πώς αυτό επηρέασε τη ζωή τους
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΠΥΡΑΥΛΟΣ

Διεθνή / Τραμπ: Bασίστηκε σε μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες για να κατηγορήσει το Ιράν για τη φονική επίθεση στο σχολείο

Σύμφωνα με τον Guardian, η αρχική εκτίμηση των ΗΠΑ, που υπεδείκνυε ότι ο πύραυλος ήταν ιρανικής προέλευσης, απορρίφθηκε σχεδόν αμέσως, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της υπόθεσης
THE LIFO TEAM
 
 