ΗΠΑ: Δικαστής ακυρώνει τα σχέδια του Ρόμπερτ Κένεντι Τζ. για αλλαγές στο πρόγραμμα παιδικών εμβολίων

Δικαστής μπλόκαρε τις αλλαγές του Αμερικανού υπουργού Υγείας στο πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών, αναστέλλοντας παράλληλα τους διορισμούς του σε συμβουλευτική επιτροπή, σε μια απόφαση που χαρακτηρίζεται σημαντική για την προστασία της δημόσιας υγείας και ειδικά των παιδιών

The LiFO team
Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ/Φωτογραφία αρχείου: EPA
Δικαστής μπλόκαρε την κυβέρνηση των ΗΠΑ από την εφαρμογή εκτεταμένων αλλαγών στα παιδικά εμβόλια, βάζοντας εμπόδιο στο σχέδιο του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Από τότε που ανέλαβε καθήκοντα πριν από ένα χρόνο, ο Κένεντι επιδιώκει να αλλάξει και να χαλαρώσει τους κανονισμούς για τα εμβόλια, μειώνοντας μεταξύ άλλων τον αριθμό των συνιστώμενων εμβολίων για παιδιά.

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και άλλες μεγάλες ιατρικές οργανώσεις είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές του Κένεντι παραβιάζουν την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Ο δικαστής Μπράιαν Μέρφι ανέστειλε επίσης τους διορισμούς του Κένεντι σε μια συμβουλευτική επιτροπή για τα εμβόλια, πολλοί από τους οποίους ήταν σκεπτικιστές ως προς τα εμβόλια. Ο Κένεντι ήταν μακροχρόνιος ακτιβιστής κατά των εμβολίων πριν ενταχθεί στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση σημαίνει ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση της επιτροπής, που ονομάζεται Advisory Committee for Immunization Practices (ACIP), η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη, θα αναβληθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS).

Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να ασκήσει έφεση στην απόφαση.

Σε δήλωση, ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Άντριου Νίξον, ανέφερε ότι η υπηρεσία «ανυπομονεί η απόφαση του δικαστή να ανατραπεί, όπως και άλλες προσπάθειες του να εμποδίσει την κυβέρνηση Τραμπ να κυβερνήσει».

Οι ιατρικές οργανώσεις που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη χαιρέτισαν την απόφαση, με την American Medical Association, τη μεγαλύτερη επαγγελματική οργάνωση για γιατρούς στις ΗΠΑ, να τη χαρακτηρίζει «σημαντικό βήμα για την προστασία της υγείας των Αμερικανών, και ιδιαίτερα των παιδιών».

Μετά την ανάληψη καθηκόντων στο υπουργείο Υγείας, ο Κένεντι απέλυσε όλα τα μέλη της ACIP, μιας συμβουλευτικής επιτροπής από εξωτερικούς ειδικούς που εκδίδει συστάσεις προς τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ σχετικά με το ποιος και πότε πρέπει να κάνει εμβόλια. Ο Κένεντι αντικατέστησε τα μέλη με δικά του άτομα, οι οποίοι έχουν εκφράσει κυρίως σκεπτικιστικές απόψεις για τα εμβόλια.

Στην 45σέλιδη απόφασή του, ο δικαστής Μέρφι του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Μασαχουσέτης ανέφερε ότι η ACIP έχει απομακρυνθεί από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων «με επιστημονική μέθοδο και κωδικοποιημένες διαδικασίες που ορίζει ο νόμος».

«Δυστυχώς, η κυβέρνηση αγνόησε αυτές τις διαδικασίες και έτσι υπονόμευσε την ακεραιότητα των ενεργειών της», έγραψε ο Μέρφι, προσθέτοντας ότι ο Κένεντι δεν ακολούθησε τη συνήθη «αυστηρή αξιολόγηση» κατά την επιλογή των νέων μελών της επιτροπής.

Ο δικαστής επίσης έκρινε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε παρακάμψει την ACIP για να αλλάξει το πρόγραμμα εμβολιασμών, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «τεχνικό, διαδικαστικό σφάλμα».

Με πληροφορίες από BBC

