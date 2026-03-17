Τραμπ: Το ΝΑΤΟ κάνει ένα «πολύ ανόητο λάθος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι περισσότερες χώρες-σύμμαχοι του ΝΑΤΟ τον ενημέρωσαν πως δεν επιθυμούν να εμπλακούν στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή ως «ανόητο λάθος».

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι σχεδιάζει να τιμωρήσει τους συμμάχους για τη στάση τους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο, με αφορμή την επίσκεψη του Ιρλανδού πρωθυπουργού Μάικλ Μάρτιν για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ υποστηρίζουν τον κοινό πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ, ο οποίος πλέον έχει εισέλθει στην τρίτη εβδομάδα, ακόμη κι αν δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά.

«Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ κάνει ένα πολύ ανόητο λάθος», είπε ο Τραμπ. «Όλοι συμφωνούν με εμάς, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν. Και εμείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί είναι αρκετά σοκαριστικό», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να αντιδράσει απέναντι στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν έχει «καμία πρόθεση προς το παρόν».

Στο παρελθόν, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει με αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, αλλά δεν έθιξε το θέμα σήμερα. Αντίθετα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν στον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου μεταφέρεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ωστόσο, αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι δεν σχεδιάζουν άμεσα να στείλουν πλοία για να βοηθήσουν στο άνοιγμα της θαλάσσιας οδού, απορρίπτοντας ουσιαστικά το αίτημα του Τραμπ για στρατιωτική στήριξη.

«Δεν με εκπλήσσει η στάση τους»

Πριν τις δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social αναφερόμενος και πάλι στο ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία «μονόδρομο», καθώς «εμείς θα τις προστατεύουμε, αλλά εκείνες δεν κάνουν τίποτα για εμάς, ιδιαίτερα σε στιγμές ανάγκης.».

«Ευτυχώς, έχουμε πλήρως εξουδετερώσει τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν - το Ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η Πολεμική Αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, τα αντιαεροπορικά και τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί και, ίσως το πιο σημαντικό, οι ηγέτες τους σε σχεδόν κάθε επίπεδο έχουν φύγει, ώστε να μην αποτελούν ποτέ ξανά απειλή για εμάς, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή ή τον υπόλοιπο κόσμο!

Λόγω αυτής της στρατιωτικής επιτυχίας, πλέον δεν «χρειαζόμαστε» ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ - ΔΕΝ ΤΗ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΜΕ ΠΟΤΕ! Το ίδιο ισχύει για την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Νότια Κορέα. Στην πραγματικότητα, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της μακράν ισχυρότερης χώρας στον κόσμο, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ!», καταλήγει η ανάρτηση.