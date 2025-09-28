ΔΙΕΘΝΗ
Γάζα: Κοντά σε συμφωνία λήξης του πολέμου; - Τι είπε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ

Η διεθνής κοινότητα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα - Τραμπ, Μπλερ και ΟΗΕ πιέζουν για κατάπαυση του πυρός, αλλά το Ισραήλ επιμένει σε στρατιωτική λύση. Μπορεί να τελειώσει επιτέλους ο πόλεμος;

φωτ.: EPA
Η διεθνής κοινότητα φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια ιστορική συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα, μετά από δύο χρόνια αιματηρών συγκρούσεων που κόστισαν χιλιάδες ζωές και βύθισαν εκατομμύρια ανθρώπους σε ανθρωπιστική κρίση. Η νέα υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ, επιστρέφοντας από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δήλωσε ότι «ο κόσμος θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», φράση που γεννά ελπίδες αλλά και ερωτήματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες μέρες πριν υποδεχθεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον, άφησε να εννοηθεί ότι μια συμφωνία «είναι σχεδόν έτοιμη». Το σχέδιο του Λευκού Οίκου περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, αποκατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας και απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ προβλέπει μια προσωρινή διοίκηση στη Γάζα υπό την ηγεσία του Τόνι Μπλερ, μια πρόταση που ήδη διχάζει.

Η Κούπερ, που θεωρείται από τα στελέχη των Εργατικών που πίεσαν για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, δεν δέχτηκε να χαρακτηρίσει τις ισραηλινές ενέργειες «γενοκτονία», υπογραμμίζοντας ότι αυτό είναι νομικό ζήτημα. Παρ’ όλα αυτά, αναγνώρισε ότι «οι λέξεις μοιάζουν κενές μπροστά στις κραυγές και τον πόνο των παιδιών της Παλαιστίνης».

Η διεθνής συγκυρία μοιάζει κρίσιμη: το σχέδιο των ΗΠΑ είναι ευθυγραμμισμένο με εκείνο του ΟΗΕ, που απορρίπτει την εκτόπιση πληθυσμών, τον ρόλο της Χαμάς και την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Ωστόσο, παραμένουν σοβαρές αντιρρήσεις στο Λονδίνο και την Ευρώπη, ενώ το Ισραήλ επιμένει ότι «πρέπει να τελειώσει τη δουλειά» στη Γάζα.

Η υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε: «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση που να ενισχύει την ασφάλεια του Ισραήλ. Για να υπάρξει ασφάλεια για Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, χρειάζεται αλλαγή πορείας».

Η συζήτηση δεν αφορά μόνο τη Μέση Ανατολή. Η Κούπερ κατηγόρησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν για «εσκεμμένες προκλήσεις» με πτήσεις drones και μαχητικών πάνω από την Πολωνία και τη Σκανδιναβία, ενώ κάλεσε τις ΗΠΑ να επιβάλουν σκληρότερες κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Όμως, στην καρδιά της συζήτησης παραμένει η Γάζα. Όπως τόνισε η Κούπερ, «κάθε φορά που μιλάμε για ανθρωπιστική κρίση, αυτό που πραγματικά εννοούμε είναι ο πόνος ενός μικρού παιδιού. Και αυτό πρέπει να τελειώσει».

Με πληροφορίες από Guardian

