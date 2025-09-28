Γιατί ο Ερντογάν δεν είπε κουβέντα για τη Γάζα στον Τραμπ

Η πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο δεν ήταν απλώς μια τυπική διπλωματική συνάντηση.

Αντιθέτως, η επίσκεψη Ερντογάν αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία εδραιώνει εδώ ένα καθεστώς που ίσως θυμίζει περισσότερο αυταρχικές δομές της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ, η συνάντηση κλείστηκε μέσα από παρασκηνιακή επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, όπου στο τραπέζι «έπεσε» ένα τεράστιο συμβόλαιο. Την επομένη της επίσκεψης, η Turkish Airlines ανακοίνωσε συμφωνία για αγορά έως και 225 αεροσκαφών Boeing. Μια κίνηση που μοιάζει περισσότερο με εμπορικό αντάλλαγμα παρά με καθαρή διπλωματία, πράγμα για το οποίο φημίζονται και οι δύο ηγέτες.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, μιλώντας στο Concordia Summit, χαρακτήρισε την Τουρκία «δημοκρατία, αλλά κάπως αυταρχική», υπογραμμίζοντας ότι ο Ερντογάν αναζητά πλέον νομιμοποίηση όχι από τον λαό του, αλλά από ισχυρούς διεθνείς παίκτες, μία άποψη την οποία έχουν εκφράσει πολλοί ανά τα έτη, κατηγορώντας επ' αυτού και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενδεικτική ήταν η σιωπή του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και των Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ, γύρω από την καταστολή αντιπάλων και την καταρρέουσα δικαιοσύνη στην Τουρκία. Κανένας δημοσιογράφος δεν τόλμησε να ρωτήσει για τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, για το γεγονός ότι επί σειρά ετών η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Τουρκίας (αρχής γενομένης με τον Φαχρετίν Αλτούν) φιμώνει οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης τολμήσει να παρεκκλίνει από την κυβερνητική γραμμή, αλλά και για το γεγονός πως διώκονται και εκδιώκονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αρχικά με το πρόσχημα ότι ανήκουν στο παραθρησκευτικό τάγμα του Φετουλάχ Γκιουλέν και αργότερα άλλους ότι συνεργάζονται με το ΡΚΚ, ώστε να πάρουν τη θέση τους στον κρατικό μηχανισμό άνθρωποι πιστοί στον Ερντογάν.

Αξιοσημείωτη και η διπλή γλώσσα του Ερντογάν: από τη μια, έχει κηρύξει υποτιθέμενη εκστρατεία υπέρ της Γάζας και αφιέρωσε σχεδόν όλη την ομιλία του στον ΟΗΕ στη Γάζα· από την άλλη, στο Οβάλ Γραφείο δεν έκανε καμία αναφορά στο θέμα. Οι «πύρινες» δηλώσεις προς εσωτερική κατανάλωση εξαφανίστηκαν μπροστά στην ψυχρή πραγματικότητα της Ουάσιγκτον.

Όταν ο Τραμπ ζήτησε από την Άγκυρα να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ο Ερντογάν δεν αντέδρασε. Αντιθέτως, αποδέχθηκε σιωπηλά και τα ειρωνικά σχόλια του Αμερικανού προέδρου για «νοθευμένες εκλογές». Ακόμα και όταν ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο τον απαξίωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη, η αντίδραση της Άγκυρας περιορίστηκε σε μια αμήχανη διόρθωση «μεταφραστικού λάθους».

Η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο αποκάλυψε μια σκληρή αλήθεια: η ίδια Ατλαντική Συμμαχία που κάποτε στήριξε τη μετάβαση της Τουρκίας στη δημοκρατία, σήμερα φαίνεται να νομιμοποιεί τη ροπή της προς τον αυταρχισμό.