ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γιατί ο Ερντογάν δεν είπε κουβέντα για τη Γάζα στον Τραμπ

Η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο αποκάλυψε μια σκληρή αλήθεια

Πέτρος Κράνιας
Πέτρος Κράνιας
Γιατί ο Ερντογάν δεν είπε κουβέντα για τη Γάζα στον Τραμπ Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Η πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο δεν ήταν απλώς μια τυπική διπλωματική συνάντηση.

Αντιθέτως, η επίσκεψη Ερντογάν αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία εδραιώνει εδώ ένα καθεστώς που ίσως θυμίζει περισσότερο αυταρχικές δομές της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ, η συνάντηση κλείστηκε μέσα από παρασκηνιακή επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, όπου στο τραπέζι «έπεσε» ένα τεράστιο συμβόλαιο. Την επομένη της επίσκεψης, η Turkish Airlines ανακοίνωσε συμφωνία για αγορά έως και 225 αεροσκαφών Boeing. Μια κίνηση που μοιάζει περισσότερο με εμπορικό αντάλλαγμα παρά με καθαρή διπλωματία, πράγμα για το οποίο φημίζονται και οι δύο ηγέτες.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, μιλώντας στο Concordia Summit, χαρακτήρισε την Τουρκία «δημοκρατία, αλλά κάπως αυταρχική», υπογραμμίζοντας ότι ο Ερντογάν αναζητά πλέον νομιμοποίηση όχι από τον λαό του, αλλά από ισχυρούς διεθνείς παίκτες, μία άποψη την οποία έχουν εκφράσει πολλοί ανά τα έτη, κατηγορώντας επ' αυτού και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενδεικτική ήταν η σιωπή του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και των Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ, γύρω από την καταστολή αντιπάλων και την καταρρέουσα δικαιοσύνη στην Τουρκία. Κανένας δημοσιογράφος δεν τόλμησε να ρωτήσει για τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, για το γεγονός ότι επί σειρά ετών η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Τουρκίας (αρχής γενομένης με τον Φαχρετίν Αλτούν) φιμώνει οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης τολμήσει να παρεκκλίνει από την κυβερνητική γραμμή, αλλά και για το γεγονός πως διώκονται και εκδιώκονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αρχικά με το πρόσχημα ότι ανήκουν στο παραθρησκευτικό τάγμα του Φετουλάχ Γκιουλέν και αργότερα άλλους ότι συνεργάζονται με το ΡΚΚ, ώστε να πάρουν τη θέση τους στον κρατικό μηχανισμό άνθρωποι πιστοί στον Ερντογάν.

Αξιοσημείωτη και η διπλή γλώσσα του Ερντογάν: από τη μια, έχει κηρύξει υποτιθέμενη εκστρατεία υπέρ της Γάζας και αφιέρωσε σχεδόν όλη την ομιλία του στον ΟΗΕ στη Γάζα· από την άλλη, στο Οβάλ Γραφείο δεν έκανε καμία αναφορά στο θέμα. Οι «πύρινες» δηλώσεις προς εσωτερική κατανάλωση εξαφανίστηκαν μπροστά στην ψυχρή πραγματικότητα της Ουάσιγκτον.

Όταν ο Τραμπ ζήτησε από την Άγκυρα να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ο Ερντογάν δεν αντέδρασε. Αντιθέτως, αποδέχθηκε σιωπηλά και τα ειρωνικά σχόλια του Αμερικανού προέδρου για «νοθευμένες εκλογές». Ακόμα και όταν ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο τον απαξίωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη, η αντίδραση της Άγκυρας περιορίστηκε σε μια αμήχανη διόρθωση «μεταφραστικού λάθους».

Η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο αποκάλυψε μια σκληρή αλήθεια: η ίδια Ατλαντική Συμμαχία που κάποτε στήριξε τη μετάβαση της Τουρκίας στη δημοκρατία, σήμερα φαίνεται να νομιμοποιεί τη ροπή της προς τον αυταρχισμό.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Yantar: Το ρωσικό πλοίο-φάντασμα που χαρτογραφεί καλώδια διαδικτύου στην Ευρώπη – Φόβοι για δολιοφθορά

Διεθνή / Yantar: Το ρωσικό πλοίο-φάντασμα που χαρτογραφεί καλώδια διαδικτύου στην Ευρώπη – Φόβοι για δολιοφθορά

Το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar χαρτογραφεί κρίσιμα υποθαλάσσια καλώδια στην Ευρώπη - Ο φόβος δολιοφθοράς και η μυστική μονάδα GUGI που «παίζει» με την παγκόσμια ασφάλεια
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Κοντά σε συμφωνία λήξης του πολέμου; - Τι είπε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ

Διεθνή / Γάζα: Κοντά σε συμφωνία λήξης του πολέμου; - Τι είπε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ

Η διεθνής κοινότητα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα - Τραμπ, Μπλερ και ΟΗΕ πιέζουν για κατάπαυση του πυρός, αλλά το Ισραήλ επιμένει σε στρατιωτική λύση. Μπορεί να τελειώσει επιτέλους ο πόλεμος;
LIFO NEWSROOM
Λαβρόφ για Γερμανία: Αναβιώνει ο ναζισμός - Ίσως σκοπεύουν όπως ο Χίτλερ να υποτάξουν την Ευρώπη

Διεθνή / Λαβρόφ για Γερμανία: Αναβιώνει ο ναζισμός - Ίσως σκοπεύουν όπως ο Χίτλερ να υποτάξουν την Ευρώπη

Σε μια ευρεία ομιλία που εκφώνησε το Σάββατο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι απειλές κατά της Ρωσίας από τις δυτικές χώρες γίνονται «όλο και πιο συχνές»
LIFO NEWSROOM
Σαρκοζί: «Δεν θα παραδεχτώ ποτέ την ενοχή μου, για κάτι που δεν έκανα»

Διεθνή / Σαρκοζί: «Δεν θα παραδεχτώ ποτέ την ενοχή μου, για κάτι που δεν έκανα»

Η απονομή χάριτος ισχύει μόνο για μια τελεσίδικη και εκτελεστή απόφαση και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί ενδεχόμενο προς το παρόν, καθώς ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης
LIFO NEWSROOM
Λαβρόφ: «Καμία πρόθεση επίθεσης σε ΕΕ ή ΝΑΤΟ» - Κριτική σε Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» στη Γάζα

Διεθνή / Λαβρόφ: «Καμία πρόθεση επίθεσης σε ΕΕ ή ΝΑΤΟ» - Κριτική σε Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» στη Γάζα

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι «οι απειλές χρήσης βίας κατά της Ρωσίας γίνονται όλο και πιο συχνές», προσθέτοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «διαψεύσει επανειλημμένα τέτοιες προκλήσεις»
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Τουλάχιστον 44 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Συνεχίζεται η επίθεση στην Πόλη της Γάζας

Διεθνή / Γάζα: Τουλάχιστον 44 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Συνεχίζεται η επίθεση στην Πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πιέζει με την επίθεσή του στη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι παραμένουν παγιδευμένοι και αντιμετωπίζουν λιμό
LIFO NEWSROOM
Συρία: Ένταλμα σύλληψης για τον Άσαντ – Στο «τραπέζι» η εμπλοκή της Ιντερπόλ

Διεθνή / Συρία: Ένταλμα σύλληψης για τον Άσαντ – Στο «τραπέζι» η εμπλοκή της Ιντερπόλ

Υπενθυμίζεται ότι ο Άσαντ και η οικογένειά του κατέφυγαν στη Ρωσία τον Δεκέμβριο, έπειτα από την ανατροπή της κυβέρνησής του από αντάρτες και τζιχαντιστές, ύστερα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Το απόρρητο σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Διεθνή / Γάζα: Το απόρρητο σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Το σχέδιο των ΗΠΑ, που χαρακτηρίζεται «δυναμικό» και αναμένεται να βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες, παρουσιάζεται ως η πρώτη ολοκληρωμένη αμερικανική πρόταση που επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ασφάλεια του Ισραήλ και στη μελλοντική κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων
LIFO NEWSROOM
 
 