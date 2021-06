Ο Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ, που έγινε γνωστός από τον ρόλο του Γκάνθερ στα Φιλαράκια, αποκάλυψε την μάχη του με τον καρκίνο του προστάτη.

Ο 59χρονος ηθοποιός, που υποδυόταν τον ιδιοκτήτη του Central Perk και αιώνια ερωτευμένο με την Ρέιτσελ, διαγνώστηκε με καρκίνο το 2018, όταν στη διάρκεια κάποιων εξετάσεων ρουτίνας, έμαθε ότι είχε προχωρημένο καρκίνο του προστάτη που είχε κάνει μετάσταση στα οστά. Μετά από μάχη τριών ετών, είπε πως ο καρκίνος βρίσκεται πλέον στο τέταρτο στάδιο.

Όπως εξήγησε, έκανε ορμονοθεραπεία που «λειτούργησε καταπληκτικά» για περίπου ένα χρόνο. Αλλά «ακριβώς στην περίοδο της πανδημίας πέρυσι», ο καρκίνος «εξελίχθηκε» και εξαπλώθηκε σε όλο το σώμα του, επηρεάζοντας την σπονδυλική του στήλη και οδηγώντας σε παράλυση του κάτω μέρους του σώματός του. Αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc