Στο Ισραήλ σήμερα Μέτσολα και φον ντερ Λάιεν

Στο Ισραήλ μεταβαίνουν σήμερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Οι δύο αξιωματούχοι μεταβαίνουν σήμερα στο Ισραήλ για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς και να συναντηθούν με την ισραηλινή ηγεσία, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα η κατάσταση στο Ισραήλ εντείνεται με τις ισραηλινές δυνάμεις να στέλνουν τελεσίγραφο 24ωρων για την εκκένωση του βόρειου τμήματος της Γάζας. Το Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκκένωσης για 1,1 εκατ. κατοίκους της Γάζας μέσα στο επόμενο 24ωρο, γεγονός που ενισχύει τις πληροφορίες για επικείμενη χερσαία επίθεση του Ισραήλ στον θύλακα.

Από την πλευρά του τα Ηνωμένα Έθνη καλούν το Ισραήλ να ανακαλέσουν την εντολή αυτή λέγοντας ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο.

Η UNRWA, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, ανέφερε σε δήλωσή του στο X ότι μετέφερε το κέντρο επιχειρήσεων και το διεθνές προσωπικό της στο νότιο τμήμα της Γάζας.

🛑UNRWA relocated its central operations centre + international staff to the south to continue its humanitarian operations and support to its staff and Palestine Refugees in #Gaza

We urge the Israeli Authorities to protect all civilians in @UNRWA shelters including schools.