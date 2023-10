«Φέρτε τους σπίτι»: Συγγενείς αιχμαλώτων της Χαμάς κάνουν έκκληση για την απελευθέρωσή τους

Την ώρα που ο πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, συγγενείς Ισραηλινών που θεωρείται πως κρατούνται αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας κάνουν έκκληση για την απελευθέρωσή τους.

Οι συγγενείς αιχμαλώτων ή αγνοουμένων Ισραηλινών, παραχώρησαν σήμερα συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο κρατώντας φωτογραφίες των δικών τους ανθρώπων με το μήνυμα «Φέρτε τους σπίτι».

Μάλιστα, μεταξύ των ομήρων, είναι ένα μωρό έξι μηνών και ένα αγόρι τριών ετών. Όπως ανέφερε ο Νόαμ Σάγκι «πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους τώρα αμέσως», σημειώνοντας ότι η μητέρα του απήχθη όταν οι ένοπλοι της Χαμάς επιτέθηκαν στο κιμπούτς Νιρ Οζ. «Αιμορραγούμε, υποφέρουμε», πρόσθεσε.

Όπως διηγήθηκε ο Νόαμ Σάγκι, σήμερα επρόκειτο να παραλάβει τη μητέρα του από το αεροδρόμιο του Χίθροου για να γιορτάσουν μαζί τα γενέθλιά της –κλείνει τα 75– στο Λονδίνο. «Δεν θα έπρεπε να κάθομαι εδώ τώρα», σημείωσε στη συνέντευξη Τύπου ο 53χρονος ψυχοθεραπευτής που μεγάλωσε στο κιμπούτς αλλά ζει μόνιμα στο Λονδίνο.

Συμπλήρωσε πως βρέθηκε εκεί για να ζητήσει βοήθεια «για την απελευθέρωση των μωρών, αυτών των παιδιών, αυτών των μητέρων, των ηλικιωμένων ανθρώπων», ενώ χαρακτήρισε την επίθεση της Χαμάς ως το «απόλυτο κακό».

Στη συνέντευξη Τύπου μίλησε και η 52χρονη καλλιτέχνιδα και πανεπιστημιακός Σάρον Λίφσιτς, οι γονείς της οποίας πιστεύεται ότι κρατούνται από τη Χαμάς. Το 80χρονο ζευγάρι, και οι δύο ακτιβιστές για την ειρήνη, ζούσαν επίσης στο κιμπούτς Νιρ Οζ με τα ίχνη τους πλέον να αγνοούνται.

«Αυτό το μέρος δεν υπάρχει πια, οι νεκροί με τους νεκρούς. Όμως κάπου στη Γάζα υπάρχουν παιδιά και μητέρες (σ.σ. ζωντανοί όμηροι) και αυτός είναι ο αγώνας μας», είπε η 52χρονη, συγκινημένη. Παράλληλα, σημείωσε πως έχει την ελπίδα ότι το Ισραήλ θα λάβει υπόψιν την κατάσταση των ομήρων πριν προχωρήσει σε επίθεση στη Γάζα.

Σημειώνεται πως περίπου 150 άτομα έχουν μεταφερθεί ως όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς μετά την αιφνιδιαστική επίθεση το περασμένο Σάββατο, η οποία οδήγησε στην κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ και σε χιλιάδες νεκρούς, στην πλειονότητά τους αμάχους, και από τις δύο πλευρές.

Από την επίθεση της Χαμάς έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.200 Ισραηλινοί και ξένοι υπήκοοι ενώ από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους 1.417 Παλαιστίνιοι και άλλοι 6.268 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που ανακοίνωσε το τοπικό υπουργείο Υγείας.

