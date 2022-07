Στο «φως» η συνομιλία Πούτιν- Μακρόν, 4 ημέρες πριν από την εισβολή στην Ουκρανία- Αντιδράσεις από τη Μόσχα

«Βλαντιμίρ… πες μου ποιες είναι οι προθέσεις σου».Τέσσερις ημέρες προτού ο Ρώσος πρόεδρος δώσει εντολή για την εισβολή στην Ουκρανία, ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε μια τελευταία προσπάθεια να αποτρέψει τον πόλεμο, σε ένα κρίσιμο τηλεφώνημα, στο οποίο έκανε μεταξύ άλλων και αυτή την ερώτηση στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το τηλεφώνημα αυτό αποκαλύφθηκε σε γαλλικό ντοκιμαντέρ, σε μια σπάνια περίπτωση δημοσιοποίησης της συζήτησης δύο ηγετών. Γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Μόσχας, που κατηγόρησε το Παρίσι για παραβίαση του πρωτοκόλλου της διπλωματίας.

Στο τηλεφώνημα που έγινε στις 20 Φεβρουαρίου και διήρκεσε 1 ώρα και 45 λεπτά, οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ρωσίας αποκαλούσε ο ένας τον άλλον με το μικρό του όνομα. Ο Μακρόν προσπάθησε να πείσει τον Πούτιν να «ηρεμήσει τα πράγματα» στην περιοχή και εκείνος με τη σειρά του κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για ψέματα και άνοδο στην εξουσία με πραξικόπημα.

Το γαλλικό ντοκιμαντέρ «Ένας πρόεδρος, η Ευρώπη και ο πόλεμος» δίνει μια μοναδική ματιά στα παρασκήνια των διπλωματικών μαχών που γίνονταν επί μήνες, εν μέσω της χειρότερης ευρωπαϊκής κρίσης εδώ και δεκαετίες. Αρχικά, είχε στόχο να επικεντρωθεί στην ηγεσία του Μακρόν κατά τη διάρκεια της γαλλικής προεδρίας της ΕΕ. Αλλά, λόγω των καταιγιστικών εξελίξεων, κατέληξε να καταγράφει ιστορικές στιγμές του πολέμου στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων τα ταξίδια Γάλλου προέδρου στη Μόσχα και στο Κίεβο.

Οι στιγμές που ανέβασε τον τόνο ο Μακρόν

«Βλαντιμίρ, θα ήθελα πρώτα από όλα να μου πεις πώς “διαβάζεις” την κατάσταση και ίσως, ευθέως όπως συνηθίζεις, να μου πεις ποιες είναι οι προθέσεις σου», λέει ο Μακρόν στον Πούτιν, στο τηλεφώνημα της 20ης Φεβρουαρίου.

«Τι να πω; Βλέπεις μόνος σου τι συμβαίνει», απαντά ο Ρώσος και κατηγορεί την Ουκρανία ότι παραβιάζει τις συμφωνίες του Μινσκ. Υποστηρίζει ότι ο Ζελένσκι θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προκαλώντας την οργή των συμβούλων του Μακρόν, που παρακολουθούν τη συνομιλία από άλλο δωμάτιο. «Ο Ζελένσκι σας λέει ψέματα», υποστηρίζει ο Πούτιν για τον Ουκρανό πρόεδρο.

Σε κάποιο σημείο ο Μακρόν ανεβάζει τον τόνο της φωνής του, όταν ο Πούτιν τον κατηγορεί ότι επιδιώκει την αναθεώρηση της συμφωνίας του Μινσκ. Ο Ρώσος λέει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των αυτονομιστών της ανατολικής Ουκρανίας.

«Δεν ξέρω πού διδάχθηκε το δίκαιο ο δικηγόρος σου», του απαντά ο Μακρόν «και λες σε μια κυρίαρχη χώρα ότι τα νομικά κείμενα προτείνονται από ομάδες αυτονομιστών και όχι από δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές».

Η ουκρανική κυβέρνηση δεν είναι διπλωματικά εκλεγμένη, του απαντά ο Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι ανέβηκε στην εξουσία με ένα «αιματηρό πραξικόπημα». «Άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί, ήταν ένα λουτρό αίματος», αναφέρει και συμπληρώνει ότι ο Ζελένσκι είναι ένας από τους υπεύθυνους. Ο Ουκρανός πρόεδρος εξελέγη δημοκρατικά το 2019, ενώ ο Πούτιν φάνηκε να αναφέρεται στη δική του ερμηνεία για γεγονότα που είχαν προηγηθεί.

Emmanuel Macron & Vladimir Putin's phone call on 20/02/22, with Eng subs. Documentary crew is listening in with Macron's diplomatic advisors who are texting him throughout. pic.twitter.com/ZkSyP1nJ0T