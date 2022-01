Ταξίδι στην Ουκρανία πραγματοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Όπως ενημέρωσε, εχθές, ο κ. Δένδιας η Ελλάδα στέκεται «πάντα το πλευρό των Ελλήνων ομογενών, ιδιαίτερα σε κρίσιμες στιγμές».

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του, ο Έλληνας ΥΠΕΞ, αρχικά κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων ομογενών του Σαρτανά, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το 8ο Σχολείο Ειδικής Εκμάθησης της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Κατά την έναρξη της επίσκεψής μου στην Ουκρανία, κατέθεσα στεφάνι στο μνημείο πεσόντων ομογενών του Σαρτανά - Starting my visit in #Ukraine, I laid a wreath at #Sartana's memorial to civilians of Greek origin who lost their lives. pic.twitter.com/SGO7bHEl2A