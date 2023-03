Στην Ινδία γεννήθηκαν τέσσερα τσιτάχ 70 χρόνια μετά την εξαφάνισή τους

Η Ινδία υποδέχτηκε με χαρά την είδηση της γέννησης τεσσάρων τσιτάχ, σχεδόν 70 χρόνια από τότε που αυτό το είδος εξαφανίστηκε επίσημα από τη χώρα.

Ο Ινδός υπουργός Περιβάλλοντος χαρακτήρισε το γεγονός ως «βαρυσήμαντο». Η χώρα προσπαθούσε για δεκαετίες να επαναφέρει το είδος και πέρυσι μετεγκαταστάθηκαν από τη Ναμίμπια στο Εθνικό Πάρκο Kuno της Ινδίας οκτώ τσιτάχ. Επίσης, άλλα 12 τσιτάχ μετεγκαταστάθηκαν από την Νότια Αφρική τον προηγούμενο μήνα.

«Συγχαίρω όλη την ομάδα του πρότζεκτ τσιτάχ για τις προσπάθειες να φέρουν πίσω στην Ινδία αυτά τα ζώα και να διορθώσουμε το λάθος που κάναμε στο παρελθόν», πρόσθεσε.

Η Siyaya, ένα από τα οκτώ τσιτάχ που μετεγκαταστάθηκαν από τη Ναμίμπια γέννησε τέσσερα μικρά την Τετάρτη.

Βίντεο που δημοσίευσε ο Ινδός υπουργός δείχνει τα μικρά τσιτάχ να χασμουριούνται, ενώ το φύλο τους δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί, όπως δήλωσε ο επικεφαλής αρχιφύλακας δασών και επικεφαλής της δασικής δύναμης του Bhopal, J.S. Chouhan. Ο Ινδός πρωθυπουργός επίσης «καλωσόρισε» τα τσιτάχ στη χώρα.

