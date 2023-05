Στη Χιροσίμα ο Ζελένσκι- Συναντήσεις με τους ηγέτες της G7

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντομίρ Ζελένσκι έφτασε το πρωί στην Ιαπωνία για τη σύνοδο κορυφής της G7.

Μετά την άφιξή του ο Βολοντομίρ Ζελένσκι δημοσίευσε και μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα.

Σε μήνυμά του στο Twitter συγκεκριμένα, ο Βολοντομίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την άφιξή του στη Χιροσίμα για «σημαντικές συναντήσεις με εταίρους και φίλους της Ουκρανίας». «Ασφάλεια και διευρυμένη συνεργασία για τη νίκη μας. Η ειρήνη θα έρθει πιο κοντά σήμερα», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Βολοντομίρ Ζελένσκι, που έφθασε σήμερα στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της ομάδας των επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών, η οποία διεξάγεται σήμερα και αύριο στην ιαπωνική πόλη.

Το γαλλικό αεροπλάνο που τον μετέφερε στη Χιροσίμα από τη Σαουδική Αραβία, όπου είχε μεταβεί χθες προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της ιαπωνικής πόλης.

Τα ΜΜΕ δημοσιεύουν τις πρώτες φωτογραφίες του Ζελένσκι στη Χιροσίμα, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Αυτή είναι, καταρχήν, η πρώτη επίσκεψη Ουκρανού προέδρου στην Ιαπωνία.

Japan. G7. Important meetings with partners and friends of Ukraine. Security and enhanced cooperation for our victory. Peace will become closer today. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2023

⚡️ Zelensky arrives in Japan for G7 summit.



“Japan. G7. Important meetings with partners and friends of Ukraine. Security and enhanced cooperation for our victory. Peace will become closer today,” Zelensky tweeted upon arriving.



📷: Ukrainian TV channel Freedom. pic.twitter.com/ywHR834OBW — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 20, 2023

Σύμφωνα με το Reuters, οι ηγέτες των χωρών της G7 στη συνάντηση στη Χιροσίμα θα συζητήσουν την ιδέα μιας συνόδου κορυφής ειρήνης για την Ουκρανία.

Ζελένσκι στην G7: Συνάντηση με Μόντι, Σούνακ και Μελόνι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε νωρίτερα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στη Χιροσίμα. Οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν έναν θερμό εναγκαλισμό και κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον μέχρι να αποχωρήσουν οι δημοσιογράφοι και να ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους.

Νωρίτερα ο Ζελένσκι συναντήθηκε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Prime Minister Narendra Modi on Saturday met Ukrainian President Volodymyr Zelensky on the sidelines of the G7 Summit in Hiroshima, Japan.https://t.co/z7PnQQefyF#primeminister #NarendraModi #japan #Zelensky — Oneindia News (@Oneindia) May 20, 2023

They can want all they like, they don't have the means to back those threats up.



Russia issues 'colossal risk' F-16 warning as Zelensky arrives in Japanhttps://t.co/LDanWcvZ6Z



Sent via @updayUK — God-Emperor Tsunami 💙 #FBPE #BLM #GTTO (@Tsunami65) May 20, 2023

Η Ιαπωνία, η οποία προεδρεύει φέτος της G7, είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα πως ο Ζελένσκι πρόκειται να συμμετάσχει αυτοπροσώπως στη σύνοδο, η οποία πραγματοποιείται στην πρώτη πόλη στον κόσμο που δέχθηκε επίθεση με πυρηνική βόμβα, σε μια περίοδο που οι πυρηνικές απειλές από το Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν αναστατώσει τη Δύση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP