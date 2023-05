Η Βρετανία προτείνει «διεθνή συνασπισμό» για να προμηθεύει την Ουκρανία με F-16

Έναν «διεθνή συνασπισμό» που να βοηθά την Ουκρανία, ώστε να αποκτά μαχητικά F-16 πρότεινε η Ντάουνιγκ Στριτ μετά από συνάντηση του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ, με τον Ολλανδό ομόλογό του, Μαρκ Ρούτε.

Συγκεκριμένα, οι δυο άνδρες, που συναντήθηκαν με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ισλανδία, «συμφώνησαν να εργαστούν προκειμένου να οικοδομηθεί διεθνής συνασπισμός για να προμηθεύσει την Ουκρανία με αεροπορικές στρατιωτικές δυνατότητες, υποστηρίζοντας από την εκπαίδευση χειριστών ως την παράδοση F-16».

«Καλή αρχή για τον συνασπισμό!», ήταν η αντίδραση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο βραδινό τηλεοπτικό του διάγγελμα. Πρόσθεσε πως «ευχαριστεί όλους» όσοι εννοούν να δώσουν μαχητικά στον στρατό του.

18 of the 18 missiles were shot down, in particular, ballistic ones, which the terrorist state has boasted about. That's why we are constantly working on visits that will bring more opportunities, more Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS systems. Again and again, I thank all… pic.twitter.com/WnRtV7ae6D