Στη Γρανάδα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη σύνοδο κορυφής

Στη Γρανάδα της Ισπανίας έφτασε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να λάβει μέρος στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Κατά τη συνεδρίαση του φόρουμ, όπου συμμετέχουν πάνω από 40 χώρες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να επιβεβαιώσουν τη μακροπρόθεσμη υποστήριξή τους προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Ο κοινός μας σκοπός είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα του κοινού ευρωπαϊκού μας σπιτιού», ανέφερε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Twitter. «Εργαζόμαστε από κοινού με εταίρους προκειμένου να βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, ιδιαίτερα την περιφερειακή ασφάλεια. Η Ουκρανία έχει σημαντικές προτάσεις ως προς αυτό», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανέφερε πως «θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας καθώς και στις κοινές προσπάθειές μας να ενισχύσουμε την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

«Η κύρια προτεραιότητα της Ουκρανίας, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, είναι να ενισχύσει την αεροπορική άμυνα. Έχουμε ήδη θέσει τις βάσεις για νέες συμφωνίες με εταίρους και προσβλέπουμε στην έγκριση και την εφαρμογή τους», συμπλήρωσε.

