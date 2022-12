Στη δημοσιότητα η χριστουγεννιάτικη κάρτα του βασιλιά Καρόλου - Η πρώτη της θητείας του

Την πρώτη κάρτα Χριστουγέννων με τον νέο βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου, Κάρολο, έδωσαν στη δημοσιότητα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έδωσαν.

Στην κάρτα φιγουράρουν χαμογελαστοί ο Κάρολος και η Καμίλα. Το καρέ τράβηξε ο φωτογράφος Σαμ Χουσέιμ στους αγώνες Braemar της Σκωτίας στις 3 Σεπτεμβρίου, μόλις πέντε ημέρες πριν το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η φωτογραφία ήταν επιλογή του ίδιου του βασιλιά, που τη στιγμή λήψης του στιγμιότυπου ήταν ακόμη πρίγκιπας της Ουαλίας.

🎄✉️ We’re pleased to share this year’s Christmas Card from The King and The Queen Consort.



📸 @samhussein, taken at the Braemar Games in September 2022. pic.twitter.com/Dzpqf62TWf