Το υπουργείο Εργασίας της Ιταλίας ερευνά μια σεξιστική αγγελία για ρεσεψιονίστ που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη γειτονική χώρα.

Σε καταχώρηση μιας εταιρείας από τη Νάπολη, οι εργοδότες αναζητούσαν μια γυναίκα κάτω των 30 ετών που εκτός από τα διαπιστευτήρια της για τις σπουδές και τις δεξιότητές της θα έπρεπε να επισυνάψει στο βιογραφικό της και μία ολόσωμη φωτογραφία της με μαγιό.

Η αγγελία ανέφερε πως οι υποψήφιες θα έπρεπε να μην είναι σε καμία περίπτωση άνω των 30 ετών, να μιλούν άπταιστα αγγλικά, να έχουν δικό τους αυτοκίνητο και να διαθέτουν «φωτεινό χαρακτήρα και ελκυστική εμφάνιση».

«Σας ζητούμε να μας στείλετε μια ολόσωμη φωτογραφία με μαγιό, ή κάτι παρόμοιο», σημειωνόταν χαρακτηριστικά στην αγγελία για την θέση εργασίας με μισθό 500 ευρώ. Η επίμαχη απαίτηση αποσύρθηκε αργότερα από την καταχώρηση αλλά στα social media οι χρήστες είχαν προλάβει να την απαθανατίσουν σε screenshot που διαδόθηκαν και προκάλεσαν αντιδράσεις σε ανώτατο, θεσμικό επίπεδο.

Oltre alla paga da fame, meno di 5 euro per ora, chiedono una foto in costume da bagno per fare la receptionist.

