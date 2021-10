Σταρ του TikTok σκότωσε την πρώην του- Την παρακολουθούσε με το iPad της κόρης του

Σταρ του TikTok κατηγορείται πως κατασκόπευε την εν διαστάσει σύζυγό του πριν την πυροβολήσει θανάσιμα μαζί με ένα φίλο της, με τον οποίο πίστευε πως τον απατάει.

Ο Ali Abulaban κατηγορείται για ανθρωποκτονία α' βαθμού, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το περιοδικό People.

Την Πέμπτη, ο Abulaban συνελήφθη μετά την φερόμενη ομολογία της δολοφονίας της εν διαστάσει συζύγου του, Ana Abulaban, 28 ετών, και του φίλου της, του 29χρονου Cadenas Barron, μετέδωσε το KNSD.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Abulaban, που μετρά σχεδόν ένα εκατομμύριο followers στο TikTok, διέμενε σε ξενοδοχείο και παρακολουθούσε την σύζυγό του από τότε που εκείνη του ζήτησε να μετακομίσει από το διαμέρισμά τους, στο Σαν Ντιέγκο, στις 18 Οκτωβρίου.

Την Πέμπτη, ο Abulaban φέρεται να μπήκε κρυφά στο διαμέρισμα όσο απουσίαζε η 28χρονη και να έκανε download μια εφαρμογή που καταγράφει συνομιλίες, στο iPad της 5χρονης κόρης του, το οποίο βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ έκανε επίσης διάφορες ζημιές πριν αποχωρήσει, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Ο Abulaban, που πίστευε πως η γυναίκα του τον απατούσε, άρχισε να παρακολουθεί την εφαρμογή και λίγο αργότερα άκουσε την σύζυγό του να συνομιλεί με έναν άλλο άντρα.

Εξοργισμένος, όρμηξε μέσα στο διαμέρισμα, όπου φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του άντρα - πυροβολώντας τον τρεις φορές- και της συζύγου του, την οποία πυροβόλησε στο κεφάλι.

Spire San Diego Shooting Update:

-Victims: 28 yro. woman (resident) Man (identify unknown)

Suspected shooter- also lives on 35th floor (SDPD wouldn’t say if he lives with woman or their relationship).

-He was detained with 5yro girl inside vehicle @nbcsandiego pic.twitter.com/EVkmTYWdg4