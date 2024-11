Σταρ του TikTok ανακοινώνει τον θάνατό της από καρκίνο στο τελευταίο της βίντεο-μήνυμα

Η γνωστή στο βρετανικό κοινό του TikTok, Μπέλα Μπράντφορντ, αποχαιρέτησε τους ακολούθους της με ένα συγκινητικό προ-ηχογραφημένο βίντεο, στο οποίο ανακοίνωσε τον θάνατό της από καρκίνο.

Η 24χρονη από την Αυστραλία, που είχε μοιραστεί με τους θαυμαστές της την καθημερινότητά της ως νέα γυναίκα που πάλευε με μια σπάνια μορφή καρκίνου, επέλεξε να αφήσει ένα τελευταίο μήνυμα.

«Είναι πολύ λυπηρό που φτιάχνω αυτό το βίντεο», είπε η ίδια. «Όπως ξέρουμε όλοι, έχω διαγνωστεί με ανίατο καρκίνο και, δυστυχώς, η ζωή μου έχει πλέον φτάσει στο τέλος της». Το βίντεο δημοσιεύθηκε ως ένα τελευταίο "Get Ready With Me" μήνυμα, φόρμα που συνηθίζεται από τους influencers για περιεχόμενο μόδας και ομορφιάς.

Η Μπέλα, η οποία μοιραζόταν τακτικά ενημερώσεις μόδας και στοιχεία από τη θεραπεία της, εξήγησε ότι ήθελε να πραγματοποιήσει ένα τελευταίο "Get Ready With Me" επειδή αγαπούσε τη μόδα και τις συγκεκριμένες αναρτήσεις. «Ευχαριστώ που με ακολουθήσατε σε αυτό το ταξίδι. Ελπίζω να βλέπετε τα βίντεό μου και να βρίσκετε λίγη χαρά στη μέρα σας», ανέφερε, ενώ το βίντεο έχει ήδη προβληθεί περισσότερες από 4,7 εκατομμύρια φορές.

@bellabradford0 Bella's final get ready with me 💛 here's a message she wrote: Thank you for all your love and support throughout my final stages of life, I am so grateful. Filming these videos truly brought me a sense of puropse in my final few months and also connected me with a very kind community of people. I wish you all a beautiful life and please remeber to live each day with as much significance as the next. What a privilege it is to grow old. Thank you for allowing me to be myself on this platform, I really felt excited each day to jump on here and connect over our shared love of life and fashion. Love always, Bella

«Είμαι τόσο ευγνώμων»

Στη λεζάντα του κλιπ, η Μπέλα έγραψε: «Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και υποστήριξη που μου δείξατε στα τελευταία στάδια της ζωής μου. Είμαι τόσο ευγνώμων. Η δημιουργία αυτών των βίντεο μου έδωσε αίσθηση σκοπού στους τελευταίους μήνες και με συνέδεσε με μια ευγενική κοινότητα ανθρώπων».

Η ίδια τόνισε τη σημασία τού να ζει κανείς την κάθε ημέρα με πλήρη σημασία, σημειώνοντας: «Τι προνόμιο είναι να γερνάει κανείς». Στο τελευταίο της μήνυμα στους ακολούθους της, ευχήθηκε «μια όμορφη ζωή» και τους ευχαρίστησε που της επέτρεψαν να εκφραστεί όπως πραγματικά είναι.

Η ιστορία της Μπέλα ξεκίνησε το 2021, όταν διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο στο σαγόνι μετά από επίμονο πόνο που αρχικά πίστευε ότι οφειλόταν στα δόντια. Οι γιατροί την υπέβαλαν σε χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία.

Στο τελευταίο της βίντεο, η Μπέλα ολοκλήρωσε τη σειρά εμφανίσεων λέγοντας: «Σας ευχαριστώ για αυτό το υπέροχο ταξίδι. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σας».

Με πληροφορίες από SkyNews