Θα ανιχνεύουν καρκίνο μέσω iPhone; - Το νέο ελπιδοφόρο gadget

Με σύμμαχό της, την προηγμένη τεχνολογία όπως εκείνη των Iphones, η Ιατρική μπορεί να φτάσει σε επίπεδα που δεν είχε προβλέψει κανείς στο παρελθόν.

Ο επίσημος ιστότοπος του National Health Service (NHS), δηλαδή του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, έδωσε στη δημοσιότητα τα θετικά αποτελέσματα από ένα ιατρικό νέο εγχείρημα που αφορά χιλιάδες ασθενείς. Το NHS έχει αρχίσει να δοκιμάζει έναν νέο αντάπτορα iPhone, που «θα μπορούσε να ελέγξει αν κάποιος παρουσιάζει ύποπτα συμπτώματα που δείχνουν καρκίνο στην περιοχή του λαιμού» αναφέρει το δημοσίευμα.

Η καινοτομία που αναπτύσσεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, δίνει την ελπίδα, ότι η συσκευή ίσως να είναι σε θέσει να ενημερώνει χιλιάδες ασθενείς, αν πάσχουν από συγκεκριμένου είδους καρκίνο, μέσα σε λίγες ώρες, αντί να περιμένουν ημέρες ή και εβδομάδες, αφού «μπορεί να βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό των περιπτώσεων».

