Σπάνιο διακοσμημένο Στραντιβάριους του 1679 στο «σφυρί» - Στα $11 εκατ. η τιμή του

Ένα σπάνιο βιολί του 1679 που έφτιαξε ο ξακουστός Ιταλός τεχνήτης, Αντόνι Στραντιβάρι, δημοπρατείται τον επόμενο μήνα, με την τιμή του να εκτιμάται πως θα φτάσει τα 11 εκατ. δολάρια.

Το Στραντιβάριους «Hellier» είναι ένα από τα «πιο φίνα διακοσμημένα βιολιά που κατασκευάστηκαν ποτέ από τον Στραντιβάρι και ένα από τα ομορφότερα που υπάρχουν» σημειώνει ο οίκος δημοπρασιών Christie's.

Διακοσμημένο με ιβουάρ διαμάντια και με χρυσό φινίρισμα, το βιολί έχει εκτιμώμενη τιμή 7,5-11,3 εκατ.δολ.

Ο Στραντιβάρι κράτησε το πολύτιμο όργανο για 55 χρόνια, προτού το πουλήσει, το 1734, για 40 λίρες στον Σάμιουλ Χελιέρ από το Γόμπορν της Αγγλίας.

