Σουδάν: Προσγειώθηκε το πρώτο αεροπλάνο με ανθρωπιστική βοήθεια

Προσγειώθηκε σήμερα στο Σουδάν το πρώτο αεροπλάνο για να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια σε 1.500 ασθενείς.

Το αεροπλάνο μετέφερε οκτώ τόνους βοήθειας, συμπεριλαμβανομένου χειρουργικού εξοπλισμού καθώς τα περισσότερα νοσοκομεία είναι εκτός λειτουργίας λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.

Το αεροπλάνο, το οποίο μεταφέρει επίσης ανθρωπιστικό προσωπικό, απογειώθηκε από το Αμμάν και προσγειώθηκε στο Πορτ-Σουδάν, μια παραθαλάσσια πόλη 850 χλμ. ανατολικά του Χαρτούμ, όπου επικεντρώνονται οι μάχες. Ο εναέριος χώρος του Σουδάν είναι κλειστός από τις 15 Απριλίου όταν ξεκίνησαν οι μάχες στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ.

Σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), αυτή η αποστολή περιέχει «προϊόντα αναισθησίας, επιδέσμους, υλικό για τη χρήση ραμμάτων και άλλα χειρουργικά αντικείμενα».

Αυτός ο εξοπλισμός «θα καταστήσει δυνατή τη θεραπεία 1.500 τραυματιών, ελπίζουμε τώρα να είμαστε σε θέση να τον παραδώσουμε γρήγορα στα μεγαλύτερα νοσοκομεία στο Χαρτούμ», είπε στους δημοσιογράφους ο περιφερειακός διευθυντής της ΔΕΕΣ για την Αφρική, Πάτρικ Γιούσεφ.

First international humanitarian aid arrives in Port #Sudan, having left from Amman, Jordan 👇 https://t.co/xBOog9CgPb