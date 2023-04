Σουδάν: Βομβαρδισμοί και πυρά στο Χαρτούμ- Συνεχίζονται οι εκκενώσεις

Χαοτική παραμένει η κατάσταση στο Σουδάν με τον πόλεμο να μπαίνει στην τρίτη του εβδομάδα και τον ΟΗΕ να προειδοποιεί πως απειλεί να προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση σε όλη την ανατολική Αφρική.

Την ίδια στιγμή οι εκκενώσεις από το Σουδάν συνεχίζονται, αλλά το ίδιο και οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί και τα πυρά στο Χαρτούμ και σε άλλες περιοχές.

Η χώρα βυθίστηκε στο χάος τη 15η Απριλίου όταν η σύγκρουση για εξουσία ανάμεσα στον επικεφαλής της στρατιωτικής δικτατορίας, τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τον δεύτερο τη τάξει του στρατιωτικού καθεστώτος, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ή «Χαμέτι», επικεφαλής των επίφοβων Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), μετατράπηκε σε ανοιχτό πόλεμο.

Στις εχθροπραξίες έκτοτε έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 528 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 4.599, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα δεδομένα του υπουργείου Υγείας, που δημοσιοποιήθηκαν χθες Σάββατο. Επειδή όμως δεδομένης της χαοτικής κατάστασης δεν μπορεί να γίνει ακριβής υπολογισμός τα παραπάνω στοιχεία καθιστούν τον μέχρι ώρας απολογισμό προφανώς υποτιμημένο.

Δεκάδες χιλιάδες Σουδανοί, καθώς και ξένοι, τράπηκαν σε φυγή, πήγαν σε γειτονικά κράτη, ιδίως στην Αίγυπτο, στην Αιθιοπία, στο Τσαντ και στο Νότιο Σουδάν, ενώ ξένες κυβερνήσεις συνεχίζουν αγωνιώδεις προσπάθειες να απομακρύνουν εσπευσμένα εκατοντάδες υπηκόους τους.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συνόψισε την κατάσταση χθες σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια δηλώνοντας «ο πόλεμος για την εξουσία συνεχίζεται ενώ η χώρα καταρρέει».

