Σομαλία: Αιματηρή λήξη της ομηρίας σε ξενοδοχείο του Μαγκαντίσου- Τουλάχιστον 20 νεκροί

Αιματηρή κατάληξη είχε η επίθεση ανταρτών σε ξενοδοχείο στo Μογκαντίσου στη Σομαλία.

Οι δυνάμεις της χώρας ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι έληξε το συμβάν με τους ενόπλους να είναι όλοι νεκροί.

Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς, που σκοτώθηκαν στην αιματηρή ομηρία των 30 ωρών, αν και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο αριθμός μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτικά για να εισέλθουν στο ξενοδοχείο Hayat του Μογκαντίσου την Παρασκευή προτού κρατήσουν ομήρους τους επισκέπτες του κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η ισλαμιστική εξτρεμιστική οργάνωση al-Shabab.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας τερμάτισαν την πολιορκία και οι ένοπλοι είναι νεκροί, δεν είχαμε πυροβολισμούς από το κτίριο την τελευταία ώρα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας ανώνυμος αξιωματούχος.

Το ξενοδοχείο έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό με βίντεο να δείχνουν εκρήξεις και καπνό να βγαίνει από την ταράτσα του κτιρίου.

Ένας αξιωματικός της αστυνομίας είπε στο Reuters ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο παγιδευμένα αυτοκίνητα για να μπορέσουν οι ένοπλοι να αποκτήσουν πρόσβαση στο ξενοδοχείο το βράδυ της Παρασκευής.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε επιβεβαιώσει ότι 12 άνθρωποι, κυρίως πολίτες, έχασαν τη ζωή τους», είπε ο Μοχάμεντ, αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters το Σάββατο.

Οι δυνάμεις ασφαλείας προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο ξενοδοχείο για ώρες, γεγονός που ήταν ιδιαίτερα δύσκολο καθώς οι ένοπλοι, που κρατούσαν άγνωστο αριθμό ομήρων, φέρεται να είχαν βομβαρδίσει και τις σκάλες στο εσωτερικό του κτηρίου.

Ο διευθυντής του κύριου νοσοκομείου τραυμάτων του Μογκαντίσου είπε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι περιθάλπουν τουλάχιστον 40 άτομα που τραυματίστηκαν από την επίθεση σε ξενοδοχείο και μια ξεχωριστή επίθεση με όλμους σε άλλη περιοχή της πρωτεύουσας.

Θυγατρική της Αλ Κάιντα, η al-Shabab έχει εμπλακεί σε μια μακροχρόνια σύγκρουση με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η ομάδα ελέγχει μεγάλο μέρος της νότιας και κεντρικής Σομαλίας, αλλά κατάφερε να επεκτείνει την επιρροή της σε περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση με έδρα το Μογκαντίσου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, μαχητές που συνδέονται με την οργάνωση επιτέθηκαν επίσης σε στόχους κατά μήκος των συνόρων Σομαλίας-Αιθιοπίας, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για μια πιθανή νέα στρατηγική της al-Shabab.

Η επίθεση την Παρασκευή σηματοδοτεί την πρώτη στην πρωτεύουσα από την ομάδα μετά την εκλογή του νέου προέδρου της Σομαλίας, Χασάν Σέιχ Μοχάμουντ, τον Μάιο.

WATCH: More than 17 hours after the siege began, huge blasts and gunshots inside Hayat Hotel in #Mogadishu still continue. #Somalia #HayatHotelAttack pic.twitter.com/g6gg2P4Ogl