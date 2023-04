Sold out το συνέδριο των Σατανιστών στη Βοστώνη- Έσκισαν τη Βίβλο

Sold out με πάνω από 800 άτομα, ήταν το ετήσιο συνέδριο SatanCon, το συνέδριο δηλαδή που διοργανώνουν οι Σατανιστές και το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα στη Βοστώνη.

Όπως ήταν αναμενόμενο εκατοντάδες άτομα εμφανίστηκαν για να διαμαρτυρηθούν για το «διαβολικό γεγονός» με πλακάτ που έγραφαν «Ο Σατανάς ΔΕΝ έχει δικαιώματα!» και «Η φωτιά της κόλασης περιμένει!». Στους διαδηλωτές ήταν Καθολικοί και μέλη της λευκής εθνικιστικής ομάδας Patriot Front, σύμφωνα με την Boston Herald.

Γιορτάζοντας τη δέκατη επέτειό του, το αμφιλεγόμενο συνέδριο των Σατανιστών διοργανώνεται από το The Stanic Temple που εδρεύει στο Σάλεμ.

Οι οπαδοί αυτοί του Σατανισμού δεν λατρεύουν τον Σατανά της Βίβλου ως θεότητα, αντίθετα χρησιμοποιούν σατανικές εικόνες για να «απορρίψου την τυραννική εξουσία» και να προωθήσουν τον διαχωρισμό εκκλησίας και του κράτους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του The Satanic Temple.

