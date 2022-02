Ο Μπόρις Όραβετς είναι γνωστός στα κοινωνικά δίκτυα της χώρας τους, της Σλοβενίας για τα extreme κατορθώματα του.

Η φήμη του, ωστόσο, έκανε τον γύρο του κόσμου εξαιτίας ενός βίντεο που τον δείχνει παγιδευμένο σε μια παγωμένη λίμνη. Ήταν πριν από περίπου ένα μήνα, όταν ο Όραβετς αποφάσισε να διανύσει μία απόσταση κάτω από παγωμένη λίμνη στην περιοχή Vysoké Tatry, στη Σλοβακία. Τα πράγματα, όμως, δεν πήγαν όπως τα περίμενε, καθώς έχασε τον προσανατολισμό του και εγκλωβίστηκε.

Το σχέδιο ήταν να μπει στο παγωμένο νερό από μία τρύπα και να βγει από μία άλλη, αρκετά μέτρα μακριά. Σε βίντεο φαίνεται ότι ο Όραβετς έχασε τον δρόμο του, ενώ φίλοι και συνεργάτες του, σε κατάσταση πανικού, προσπαθούν να τον κατευθύνουν στην έξοδο πριν χάσει τις αισθήσεις του.

Ευτυχώς, η φυσική του κατάσταση και η ψυχραιμία του τον έσωσαν, με τον άνδρα να επιστρέφει στην τρύπα εισόδου με ένα σχοινί.

World Champion (@)oravecboris trapped in the water. Panick under the ice. Lost his way. He posted the clip (IG) as a warning. How dangerous it can turn out all of a sudden pic.twitter.com/5MHfu8cKrj