Σλοβακία: Διακόπηκε φεστιβάλ λόγω σφοδρής καταιγίδας - Τουλάχιστον 15 τραυματίες

Σφοδρή καταιγίδα έπληξε τη Σλοβακία με αποτέλεσμα να διακοπεί το φεστιβάλ «Pohoda», αλλά και να τραυματιστούν τουλάχιστον 15 παρευρισκόμενοι.

Όπως διακρίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, από τη σφοδρότητα της καταιγίδας οι άνθρωποι εγκαταλείπουν το σημείο, ενώ καταγράφονται και οι υπαίθριες εγκαταστάσεις του φεστιβάλ που καταστράφηκαν. Το φεστιβάλ διοργανώνεται στο Τρέντσιν της δυτικής Σλοβακίας, και φέτος αναμένονταν περίπου 30.000 θεατές.

Οι διοργανωτές αρχικά έκαναν λόγο για 8 τραυματίες λόγω της κακοκαιρίας, αλλά στη συνέχεια ανέφεραν ότι είναι τουλάχιστον 15 και οι περισσότεροι από αυτούς φέρουν ελαφρά τραύματα.

Moment tent collapses on festival goers in Slovakia. Thirty-four people have been injured when a tent collapsed at a music festival in Slovakia according to local reports. Four victims were treated in hospital for minor injuries, according to media reports. https://t.co/nkwdcp2nXN pic.twitter.com/CXDgTEO1Gq

🧵🇨🇿Footage from a strong storm at the Pohoda music festival. Firefighters and paramedics are still on the scene. The program is suspended until further notice. However, according to SME, the area is not being evacuated yet. pic.twitter.com/eYcRfIbnKX