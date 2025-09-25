ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σκάνδαλα, δισεκατομμύρια και εκλογές: Ο «Τσέχος Τραμπ» Αντρέι Μπάμπις στο δρόμο για την εξουσία»

Ο Αντρέι Μπάμπις, ο «Τσέχος Τραμπ», επιστρέφει δυναμικά - Σκάνδαλα, ΕΕ, Ουκρανία και μια μάχη εξουσίας που μπορεί να αλλάξει την Ευρώπη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σκάνδαλα, δισεκατομμύρια και εκλογές: Ο «Τσέχος Τραμπ» Αντρέι Μπάμπις στο δρόμο για την εξουσία» Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Τον Αύγουστο, ο Αντρέι Μπάμπις, 71 ετών, κατέκτησε το ψηλότερο βουνό της Τσεχίας, το Lysá Hora, μαζί με δεκάδες υποστηρικτές του κόμματός του ANO. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε από πολλούς ως προάγγελος μιας νέας πολιτικής «ανάβασης», αυτή τη φορά στις εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου, με στόχο την επιστροφή του στην πρωθυπουργία.

Η πολιτική καριέρα του Μπάμπις έχει στιγματιστεί από έντονες αντιπαραθέσεις. Στην πρώτη του θητεία (2017-2021), αντιμετώπισε κατηγορίες για εκτεταμένες συγκρούσεις συμφερόντων λόγω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και ειδικά της Agrofert, της εταιρείας που ίδρυσε και εξακολουθεί να κατέχει.

Οι διαδηλώσεις κατά της επιρροής του στην Τσεχία υπήρξαν μαζικές και συνεχείς, ενώ οι ευρωπαϊκές αρχές επέβαλαν έρευνες για κατάχρηση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Παρά τις αντιδράσεις, η ANO παρέμεινε ισχυρή πολιτική δύναμη, και το 2023 ο Μπάμπις προσπάθησε ανεπιτυχώς να κερδίσει την προεδρία.

Η επιστροφή του έχει προκαλέσει συζητήσεις για μια πιθανή αλλαγή πολιτικής στην Τσεχία και ευρύτερα στην Κεντρική Ευρώπη. Ο Μπάμπις, που έχει συχνά συγκριθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, προωθεί μια σκληρή γραμμή κατά της μετανάστευσης, υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας απέναντι στις Βρυξέλλες και περιορισμένη στήριξη στην Ουκρανία. Αν κερδίσει, ενδέχεται να αναβιώσει τη συμμαχία του Βίζεγκραντ, ενισχύοντας πολιτικές που αντιτίθενται στις προσπάθειες της ΕΕ για μετεγκατάσταση μεταναστών και στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία.

Η ανησυχία των επικριτών αφορά τόσο την πιθανή ενίσχυση της επιρροής της Ρωσίας στην περιοχή όσο και την πιθανή χαλάρωση των σχέσεων της Τσεχίας με ΝΑΤΟ και ΕΕ. Αντιθέτως, οι υποστηρικτές του θεωρούν ότι η πείρα και η επιχειρηματική του επάρκεια μπορούν να φέρουν σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και τις διαφθορές.

Η προεκλογική εκστρατεία έχει αποκτήσει υψηλή ένταση. Ο Μπάμπις επιτίθεται στην κυβέρνηση για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, την περιορισμένη κοινωνική πρόνοια και την πολιτική στήριξη στην Ουκρανία, ενώ ο πρωθυπουργός Φιάλα τον κατηγορεί για υπερβολική προστασία των συμφερόντων της Agrofert και προσωπική πλουτοποίηση. Το γεγονός ότι ο Μπάμπις απέκτησε πρόσφατα μια πολυτελή βίλα στη Γαλλία προσθέτει νέα επιχειρήματα για την κριτική απέναντί του.

Παρά τις προκλήσεις, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στο κόμμα ANO, με περίπου 10 μονάδες διαφορά από τον συνασπισμό Spolu. Ο Μπάμπις επιδιώκει να εμφανιστεί ως υποψήφιος που κατανοεί τα προβλήματα των πολιτών και μπορεί να συνδυάσει την επιχειρηματική εμπειρία με τη διακυβέρνηση, υποσχόμενος επενδύσεις σε υποδομές και κοινωνική πρόνοια χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τον προϋπολογισμό.

Η πολιτική του εξέλιξη φαίνεται περισσότερο πρακτική παρά ιδεολογική, καθώς προσαρμόζει τις θέσεις του ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις και τις ανάγκες της πολιτικής συγκυρίας. Αν κερδίσει, θα αποτελέσει παράδειγμα για το πώς οι λαϊκιστές ηγέτες με επιχειρηματικό υπόβαθρο μπορούν να επηρεάσουν την ισορροπία δυνάμεων στην Κεντρική Ευρώπη και να θέσουν νέους κανόνες στην πολιτική σκηνή της ΕΕ.

Με πληροφορίες από Financial Times

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σάλος στην Τσεχία: Bουλευτής του Μπάμπις ήθελε να προσλάβει δολοφόνο για τον σκύλο της συντρόφου του πρώην της

Διεθνή / Τσεχία: Bουλευτής του Μπάμπις ήθελε να προσλάβει δολοφόνο για τον σκύλο της συντρόφου του πρώην της

Ο Τσέχος πολιτικός Αντρέι Μπάμπις αντιδρά σε σκάνδαλο βουλευτού που φέρεται να σχεδίαζε να σκοτώσει τον σκύλο της νέας συντρόφου του πρώην συζύγου της, χρησιμοποιώντας δημόσια εμφάνιση με σκύλους για να κερδίσει τις εκλογές
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Χαμένοι στη μετάφραση»: Το σχόλιο Ερντογάν, η αιχμηρή απάντηση Ρούμπιο και τα τουρκικά πυρά προς το FOX

Διεθνή / «Χαμένοι στη μετάφραση»: Το σχόλιο Ερντογάν, η αιχμηρή απάντηση Ρούμπιο και τα τουρκικά πυρά προς το FOX

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η απάντηση Ερντογάν χάθηκε στη μετάφραση, ενώ η εικόνα στην αραβοαμερικανική σύνοδο για τη Γάζα φέρνει προσωρινή αποκλιμάκωση,πριν τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
LIFO NEWSROOM
Ινδονησία: Πάνω από 1.000 μαθητές με τροφική δηλητηρίαση μετά από τα δωρεάν σχολικά γεύματα

Διεθνή / Ινδονησία: Πάνω από 1.000 μαθητές με τροφική δηλητηρίαση μετά από τα δωρεάν σχολικά γεύματα

Παγκοσμίως, παρόμοια προγράμματα δωρεάν διατροφής σε μαθητές έχουν βελτιώσει την υγεία, τις σχολικές επιδόσεις και τη φοίτηση, όμως το ινδονησιακό πρόγραμμα διαμορφώνεται ως το ακριβότερο που ταυτόχρονα αποτελεί στόχο έντονων ανησυχιών
LIFO NEWSROOM
Γαλλία: Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Διεθνή / Γαλλία: Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον πρώην Γάλλο πρόεδρο πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας
LIFO NEWSROOM
Δανία: «Υβριδική επίθεση» με drones σε αεροδρόμια – Επαγγελματικός σχεδιασμός, καμία απόδειξη ρωσικής εμπλοκής

Διεθνή / Δανία: «Υβριδική επίθεση» με drones σε αεροδρόμια – Επαγγελματικός σχεδιασμός, καμία απόδειξη ρωσικής εμπλοκής

Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν είχε ήδη δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί η ρωσική εμπλοκή» σε προηγούμενο περιστατικό στην Κοπεγχάγη, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως η σοβαρότερη επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών της χώρας μέχρι σήμερα
LIFO NEWSROOM
O Τραμπ έφτιαξε μια «προεδρική Λεωφορό της Δόξας» με το «πορτρέτο» του Μπάιντεν να ξεχωρίζει

Διεθνή / O Τραμπ έφτιαξε την «προεδρική Λεωφορό της Δόξας» με το «πορτρέτο» του Μπάιντεν να ξεχωρίζει

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποκαλύψει τα σχέδιά του για τα πορτρέτα, σε συνέντευξη στο The Daily Caller, ισχυριζόμενος ότι δεν θα αντιμετωπιστούν όλοι οι πρόεδροι με τον ίδιο τρόπο
LIFO NEWSROOM
 
 