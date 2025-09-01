Τσεχία: Επίθεση με μπαστούνι δέχτηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις

Ο πρώην πρωθυπουργός της Τσεχίας και νυν αρχηγός της αντιπολίτευσης Αντρέι Μπάμπις δέχτηκε επίθεση τη Δευτέρα, στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, λίγες εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της χώρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ντόμπρα, στην ανατολική Τσεχία, όταν ένας άνδρας τον χτύπησε με μπαστούνι. Η αστυνομία συνέλαβε αμέσως τον δράστη και διερευνά την υπόθεση ως περιστατικό «χουλιγκανισμού».

Ο 69χρονος Μπάμπις μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της γειτονικής πόλης Φρίντεκ-Μίστεκ για ιατρικές εξετάσεις. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπέστη τραυματισμό.

Ο πρωθυπουργός Πέτρ Φιάλα και ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουσαν καταδίκασαν την επίθεση, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες.

Το κεντρώο κίνημα ANO (ΝΑΙ) του Μπάμπις βρίσκεται σήμερα στην αντιπολίτευση, αλλά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις έχει σημαντικές πιθανότητες να κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 3 και 4 Οκτωβρίου.

Ο Μπάμπις διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2017 έως το 2021, όταν και ηττήθηκε στις εκλογές. Τον Ιανουάριο του 2023 διεκδίκησε ανεπιτυχώς την προεδρία της χώρας, χάνοντας από τον στρατηγό εν αποστρατεία Πέτρ Πάβελ.

Με πληροφορίες από Associated Press