ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τσεχία: Επίθεση με μπαστούνι δέχτηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η αστυνομία συνέλαβε αμέσως τον δράστη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Επίθεση με μπαστούνι δέχτηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Ο πρώην πρωθυπουργός της Τσεχίας και νυν αρχηγός της αντιπολίτευσης Αντρέι Μπάμπις δέχτηκε επίθεση τη Δευτέρα, στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, λίγες εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της χώρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ντόμπρα, στην ανατολική Τσεχία, όταν ένας άνδρας τον χτύπησε με μπαστούνι. Η αστυνομία συνέλαβε αμέσως τον δράστη και διερευνά την υπόθεση ως περιστατικό «χουλιγκανισμού».

Ο 69χρονος Μπάμπις μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της γειτονικής πόλης Φρίντεκ-Μίστεκ για ιατρικές εξετάσεις. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπέστη τραυματισμό.

Ο πρωθυπουργός Πέτρ Φιάλα και ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουσαν καταδίκασαν την επίθεση, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες.

Το κεντρώο κίνημα ANO (ΝΑΙ) του Μπάμπις βρίσκεται σήμερα στην αντιπολίτευση, αλλά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις έχει σημαντικές πιθανότητες να κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 3 και 4 Οκτωβρίου.

Ο Μπάμπις διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2017 έως το 2021, όταν και ηττήθηκε στις εκλογές. Τον Ιανουάριο του 2023 διεκδίκησε ανεπιτυχώς την προεδρία της χώρας, χάνοντας από τον στρατηγό εν αποστρατεία Πέτρ Πάβελ.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σάλος στην Τσεχία: Bουλευτής του Μπάμπις ήθελε να προσλάβει δολοφόνο για τον σκύλο της συντρόφου του πρώην της

Διεθνή / Τσεχία: Bουλευτής του Μπάμπις ήθελε να προσλάβει δολοφόνο για τον σκύλο της συντρόφου του πρώην της

Ο Τσέχος πολιτικός Αντρέι Μπάμπις αντιδρά σε σκάνδαλο βουλευτού που φέρεται να σχεδίαζε να σκοτώσει τον σκύλο της νέας συντρόφου του πρώην συζύγου της, χρησιμοποιώντας δημόσια εμφάνιση με σκύλους για να κερδίσει τις εκλογές
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σε επιφυλακή οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ για την άσκηση «Zapad 2025» Ρωσίας με Λευκορωσία - Προειδοποίηση και από την Ουκρανία

Διεθνή / Σε επιφυλακή το ΝΑΤΟ για την άσκηση «Zapad 2025» Ρωσίας με Λευκορωσία - Προειδοποίηση και από την Ουκρανία

Η άσκηση «Zapad 2025» περιλαμβάνει- μεταξύ άλλων- ασκήσεις ετοιμότητας για ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων και των ρωσικής κατασκευής υπερηχητικών πυραύλων Oreshnik
LIFO NEWSROOM
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κατατέθηκε αίτημα για την ευκολότερη πρόσβαση στην άμβλωση

Διεθνή / Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κατατέθηκε αίτημα για ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στην άμβλωση

Με περισσότερες από 1 εκατομμύριο υπογραφές, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου» υπέβαλε το αίτημά της για τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης που θα καταστήσει την άμβλωση πιο προσβάσιμη
LIFO NEWSROOM
Μαρτυρίες για τον φονικό σεισμό 6R στο Αφγανιστάν: «Υπάρχει θάνατος σε κάθε σπίτι, παιδιά και γυναίκες ούρλιαζαν»

Διεθνή / Μαρτυρίες για τον φονικό σεισμό 6R στο Αφγανιστάν: «Υπάρχει θάνατος σε κάθε σπίτι, παιδιά και γυναίκες ούρλιαζαν»

Ένας άνδρας είπε πως 10 συγγενείς του, συμπεριλαμβανομένων των πέντε παιδιών του, σκοτώθηκαν - Τουλάχιστον πέντε ισχυροί μετασεισμοί - Έρευνες σε απομονωμένες, ορεινές περιοχές
LIFO NEWSROOM
Σικάγο εναντίον Τραμπ: Ο κυβερνήτης και ο δήμαρχος αψηφούν την εθνοφρουρά

Διεθνή / Σικάγο εναντίον Τραμπ: Ο κυβερνήτης και ο δήμαρχος αψηφούν την εθνοφρουρά

Ο Κυβερνήτης του Ιλινόις και ο Δήμαρχος Σικάγου αντιστέκονται στα σχέδια του Τραμπ για ανάπτυξη στρατού στην πόλη, ενώ οι αντιδράσεις κλιμακώνονται και οι αριθμοί δείχνουν μείωση εγκληματικότητας
LIFO NEWSROOM
Από Λευκός Οίκος σε Χρυσό Οίκο: Το Οβάλ Γραφείο έγινε… Παλάτι των Βερσαλλιών επί Τραμπ

Διεθνή / Από Λευκός Οίκος σε Χρυσό Οίκο: Το Οβάλ Γραφείο έγινε… Παλάτι των Βερσαλλιών επί Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέτρεψε το Οβάλ Γραφείο σε… χρυσό παλάτι με πολυτέλειες που διχάζουν την Αμερική. Από πορτρέτα και οικογενειακές φωτογραφίες μέχρι χρυσές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τις Βερσαλλίες
LIFO NEWSROOM
 
 