Σκάκι: Ο D Gukesh έγραψε ιστορία ως ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής

Ο D Gukesh είναι ο 18χρονος που κέρδισε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο σκάκι, σημειώνοντας και προσωπικό ρεκόρ, μιας και είναι ο νεότερος που καταφέρνει να διακριθεί με αυτό τον τίτλο.

Ο 18χρονος «σκακιστής-θαύμα» όπως αποκαλούν τα διεθνή media τον Ινδό πρωταθλητή, έγραψε ιστορία την Πέμπτη, καθώς έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού όλων των εποχών. Η νίκη του Gukeshξεπερνά και το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Ρώσος Garry Kasparov, ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο στα 22 του χρόνια.

Αφού κέρδισε τον Κινέζο Ding Liren στον «συναρπαστικό τελικό αγώνα στη Σιγκαπούρη» γράφει το Times of India, ανακηρύχθηκε ο κορυφαίος σκακιστής και συγκίνησε τους συμπατριώτες του που τον παρακολουθούσαν από την Ινδία. Ο Gukesh κέρδισε τρία παιχνίδια έναντι δύο του Liren σε 14 παρτίδες.

