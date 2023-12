Σίδνεϊ: Πώς η αποτροπή απόπειρας απαγωγής οδήγησε σε κοκαΐνη αξίας 615 εκατ.€

Η αστυνομία του Σίδνεϊ απέτρεψε την απαγωγή ενός άνδρα από τέσσερις αγνώστους και στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση ανακάλυψε 722 κιλά κοκαΐνης, αξίας 615 εκατ. ευρώ.

Τα 772 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα του 24χρονου ο οποίος ήταν ο στόχος της απαγωγής, που είχαν σχεδιάσει τέσσερα άτομα.

Έπειτα από αναφορές για διάρρηξη, η αστυνομία βρήκε στο γκαράζ πολυκατοικίας ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο υπήρχαν τέσσερις άνδρες με μαύρα ρούχα και καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Στο όχημα βρέθηκαν ένας λοστός 60 εκατοστών, γάντια, μαχαίρια, σουγιάδες και λάμπες. Αντικείμενα που προδίδουν ότι είχε σχεδιαστεί απαγωγή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ακολούθησε η σύλληψη των τεσσάρων ανδρών, ηλικίας 24, 23, 20 και 19 ετών, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία επρόκειτο να απαγάγουν 24χρονο που μένει στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Στη συνέχεια, από τις αρχές εκδόθηκε ένταλμα έρευνας για το διαμέρισμα του 24χρονου. Εκεί η αστυνομία εντόπισε 722 κιλά κοκαΐνης, τον συνέλαβε και πλέον είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για κατοχή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών.

