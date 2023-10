Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ινδία - Τουλάχιστον 10 νεκροί

Σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Ινδία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι και άλλοι 25 να τραυματιστούν.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα συνέβη στο κρατίδιο Άντρα Πραντές της νότιας Ινδίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης. Ομάδες διασωστών έσπευσαν στο σημείο, κοντά στο Βιζιαναγκάραμ.

Από την πλευρά του, ο τοπικός πρωθυπουργός του κρατιδίου ανέφερε ότι ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Ραγιαγκάντα στο Βιζιαναγκάραμ εκτροχιάστηκε και η ενημερωτική ιστοσελίδα NDTV έκανε λόγο για τρεις νεκρούς.

VIDEO | Passenger train travelling to Rayagada, Odisha derails near Vizianagaram, Andhra Pradesh; rescue operation underway. More details are awaited. pic.twitter.com/BDOW16aRUN