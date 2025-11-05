ΔΙΕΘΝΗ
Shein: Διαδηλωτές, αστυνομία και «κυνηγοί ευκαιριών» στο άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στο Παρίσι

Το κατάστημα της Shein έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις πολιτικών και βουλευτών από όλα τα κόμματα - μεταξύ αυτών και της δημάρχου του Παρισιού

LifO Newsroom
Shein: Διαδηλωτές, αστυνομία και «κυνηγοί ευκαιριών» στο άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στο Παρίσι
Φωτογραφία: EPA
Διαδηλωτές κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «Shame on Shein» (Ντροπή στη Shein) συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη έξω από πολυκατάστημα στο Παρίσι, λίγες ώρες πριν από τα εγκαίνια του πρώτου φυσικού καταστήματος της διαδικτυακής αλυσίδας.

Ταυτόχρονα, δεκάδες καταναλωτές σχημάτισαν ουρά έξω από το ιστορικό πολυκατάστημα BHV του 19ου αιώνα, στη συνοικία Μαρέ, περιμένοντας να ανοίξει το νέο κατάστημα της Shein στη 1 μ.μ. (ώρα Γαλλίας), ενώ μέλη της αστυνομίας είχαν τοποθετηθεί γύρω από το σημείο για να διασφαλίσουν την τάξη.

Το κατάστημα της Shein έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις πολιτικών και βουλευτών από όλα τα κόμματα - μεταξύ αυτών και της δημάρχου του Παρισιού, Αν Ινταλγκό - καθώς και ανταγωνιστών εμπόρων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η εταιρεία διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υπονομεύει τα γαλλικά εμπορικά κέντρα και την τοπική αγορά.

Η Shein, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την εικόνα της, ανακοίνωσε προσφορά για την ημέρα των εγκαινίων: το ποσό που θα ξοδέψουν οι πελάτες στο κατάστημά της, θα το πάρουν πίσω σε δωροεπιταγή για αγορές σε άλλα καταστήματα του BHV.

«Χωρίς καινοτομία, το μέλλον δεν διαγράφεται φωτεινό»

Η Shein, γνωστή για τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές της, προσκλήθηκε να ανοίξει το κατάστημά της από την εταιρεία Société des Grands Magasins (SGM), που ελπίζει ότι το λανσάρισμα θα προσελκύσει νεότερο κοινό στο BHV και θα αποφέρει οφέλη μέσω της εμπειρίας της Shein στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

«Κάθε μέρα ακούμε ότι τα φυσικά καταστήματα πεθαίνουν, ότι χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται, ότι η γαλλική βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας σβήνει – και οι ίδιοι επικριτές δεν μας προσφέρουν λύσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της SGM, Φρεντερίκ Μερλίν, στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV.

«Πιστεύω πως χωρίς καινοτομία, το μέλλον ειλικρινά δεν διαγράφεται φωτεινό», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Εντατικοί έλεγχοι από τη γαλλική κυβέρνηση

Η Γαλλία έχει αντιδράσει ιδιαίτερα δυναμικά απέναντι στη Shein και ενδέχεται να απαγορεύσει τη διαφήμισή της, βάσει σχεδίου νόμου που αποσκοπεί στον περιορισμό της fast fashion, επιβάλλοντας χρέωση ανά προϊόν που πωλείται.

«Δίνουμε αυτή τη μάχη ενάντια στη Shein εδώ και δύο χρόνια, και το να βλέπουμε αυτό το brand να εγκαθίσταται σε ένα ιστορικό κτίριο που συμβολίζει τη γαλλική κλωστοϋφαντουργία είναι μια απαράδεκτη πρόκληση», δήλωσε η βουλεύτρια Αν-Σεσίλ Βιολάν, πρωτεργάτρια του νόμου για τη ρύθμιση της fast fashion.

Η ανακάλυψη “sex dolls με μορφή παιδιού” στον ιστότοπο της Shein πυροδότησε νέο κύμα οργής, με τον υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας να απειλεί τη Δευτέρα με ολική απαγόρευση της πλατφόρμας αν επαναληφθεί η πώληση τέτοιων προϊόντων. Η εταιρεία απάντησε ότι τιμώρησε τους εμπλεκόμενους πωλητές και επέβαλε οριστική απαγόρευση στις συγκεκριμένες κούκλες.

Την Τρίτη, οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν έρευνα σε βάρος της Shein και άλλων πλατφορμών, για διακίνηση παράνομου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου και παιδικής πορνογραφίας, στις αγορές τους.

Αν και δεν είναι γνωστό το μέγεθος των δραστηριοτήτων της Shein στη Γαλλία, σύμφωνα με την έκθεση διαφάνειας που υποχρεούται να δημοσιεύει στην Ε.Ε., η εταιρεία είχε 27,3 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες στη χώρα, την περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουλίου.

Η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, Μοντ Μπρεζιόν, δήλωσε στο CNews ότι η ποιότητα κοστίζει και πως πολλοί Γάλλοι δυσκολεύονται να αντέξουν οικονομικά ποιοτικά ρούχα.

Έξω από το νέο κατάστημα της Shein, η Γιουτίνγκ Γιου, υπάλληλος πληροφορικής, δήλωσε πως ήρθε απλώς για να ρίξει μια ματιά: «Αυτή τη στιγμή, με την οικονομία να χειροτερεύει, ο κόσμος δεν έχει χρήματα για να αγοράζει ποιοτικά πράγματα».

Με πληροφορίες από Reuters

LIFO NEWSROOM
 
 