ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σχέδια για «Arc de Trump» στην Ουάσινγκτον παρουσίασε ο Λευκός Οίκος

Οι ψηφιακές απεικονίσεις δείχνουν μια επιβλητική κατασκευή με εκτεταμένα χρυσά διακοσμητικά στοιχεία, την επιγραφή «Ένα έθνος υπό τον Θεό» και δύο χρυσούς αετούς στην κορυφή

The LiFO team
The LiFO team
Ψηφιακή απεικόνιση της ασπίδας που ανάρτησαν επίσημοι λογαριασμοί της Αμερκανικής κυβέρνησης / Φωτ.: X
Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε σχέδια για την κατασκευή μιας αψίδας ύψους 76 μέτρων στην Ουάσινγκτον, σε ένα ακόμη έργο με το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να αναδιαμορφώσει την πρωτεύουσα με έντονη τη δική του σφραγίδα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, πρόκειται για «την μεγαλύτερη και ομορφότερη θριαμβική αψίδα στον κόσμο», ενώ ο Λευκός Οίκος έχει ήδη καταθέσει τα σχέδια στην Επιτροπή Καλών Τεχνών, η οποία αναμένεται να τα εξετάσει τις επόμενες ημέρες.

Οι ψηφιακές απεικονίσεις δείχνουν μια επιβλητική κατασκευή με εκτεταμένα χρυσά διακοσμητικά στοιχεία, την επιγραφή «Ένα έθνος υπό τον Θεό» («One Nation Under God»), δύο χρυσούς αετούς στην κορυφή και μια φτερωτή μορφή της Ελευθερίας.

 

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το έργο θα ενισχύσει την εμπειρία των επισκεπτών, ιδίως όσων κατευθύνονται από το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον προς την πόλη, λειτουργώντας ως συμβολική υπενθύμιση των θυσιών των Αμερικανών στρατιωτών.

Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση του έργου. Ο Τραμπ έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι μέρος των πόρων θα μπορούσε να προέλθει από άλλα έργα που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί, όπως η προτεινόμενη αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο, η οποία βρίσκεται σε νομική εκκρεμότητα.

Η πρόταση εντάσσεται σε μια σειρά παρεμβάσεων που προωθεί η κυβέρνηση για την αναδιαμόρφωση της Ουάσινγκτον, με έμφαση σε μεγάλης κλίμακας και συμβολικά φορτισμένα έργα. Παράλληλα, αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις, τόσο για την αισθητική όσο και για τον ρόλο τέτοιων μνημείων στον δημόσιο χώρο.

Με πληροφορίες από Guardian


 

Διεθνή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΙΣΡΑΗΛ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Διεθνή / Λίβανος: Πότε οι συνομιλίες με Ισραήλ, το μήνυμα της Χεζμπολάχ - Έκκληση να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί

Αφού τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, το Ισραήλ υποστήριξε- αντίθετα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν που ήταν ο μεσολαβητής «κλειδί»- ότι ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβανόταν στη συμφωνία
ΓΑΛΛΙΑ FAST FOOD ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

Διεθνή / Γαλλία: Το fast food εκτοξεύεται στη «γενέτειρα» της haute cuisine, προκαλώντας ανησυχία στον κλάδο

Πλέον περισσότερο από το μισό της αγοράς προέρχεται από fast food και fast casual επιχειρήσεις, σε μία τάση που στηρίζεται κυρίως στους νεότερους καταναλωτές και στα social media
ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ

Διεθνή / Ουγγαρία: Ποιος είναι ο Πέτερ Μαγιάρ, ο πολιτικός που προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει εκλογών

Από το εσωτερικό του συστήματος εξουσίας στην ηγεσία της αντιπολίτευσης, ο 45χρονος πολιτικός επιχειρεί να ανατρέψει την κυριαρχία του Όρμπαν έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία
