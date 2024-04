Σφοδρός χιονιάς σαρώνει το Ελσίνκι - Προβλήματα σε αυτοκινητόδρομους και αεροδρόμια

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα προκάλεσαν σήμερα στο Ελσίνκι, οι σφοδρές χιονοπτώσεις και ο παγετός που πλήττει τις τελευταίες ώρες την πρωτεύουσα της Φινλανδίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, ο παγετός που σημειώνεται στο Ελσίνκι είναι ασυνήθιστος για την εποχή, αφού ο υδράργυρος κυμαίνεται συνήθως γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου ή ακόμη και πιο ψηλά. Λόγω της κατάστασης, ο οργανισμός αστικών συγκοινωνιών του Ελσίνκι (HSL) ανακοίνωσε την αναστολή όλων των δρομολογίων του τραμ, καθώς έχουν παγώσει τα ηλεκτροφόρα καλώδια και σε ορισμένα σημεία έχει συσσωρευτεί χιόνι που εμποδίζει τη διέλευση των συρμών.

A major #takatalvi (or "backwinter" as we say in Finnish) in Helsinki region right now.



Kumpula weather station has 8 cm of fresh snow.



Big problems in traffic, trams are completely out of service. pic.twitter.com/h2HtBTcXys — Mika Rantanen (@mikarantane) April 23, 2024

Μειωμένα είναι παράλληλα και τα δρομολόγια των λεωφορείων και του προαστιακού σιδηροδρόμου, ενώ καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων αναφέρθηκαν σε αρκετά αεροδρόμια της Φινλανδίας. Εκτός από το Ελσίνκι, η κακοκαιρία πλήττει και άλλες πόλεις στα νότια της χώρας, όπου το πρωί της Τρίτης λεωφορεία εξετράπησαν της πορείας τους και βγήκαν από τον δρόμο εξαιτίας χιονοθύελλας, σύμφωνα με τη φινλανδική τηλεόραση.

This is something strange. Snowing in the whole country for days.

I can remember a few May Days with Snow after lovely Spring time, but so far we have had only about two warm days.



Helsinki ⬇️ pic.twitter.com/nivSESZiUU — Kaarina Jaakkola 🇪🇺🇫🇮🌷🌻🦋 4xPfizer (@JaakkolaKaarina) April 23, 2024

Helsinki currently looks like this. 15cm snow in one day. Most people already switched to summer tires.



I am WFH today. Impossible to bike in that much snow and public transport has issues... pic.twitter.com/2WEjmJeysY — Sebastian Aaltonen (@SebAaltonen) April 23, 2024