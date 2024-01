Σφοδρή καταιγίδα «σαρώνει» τις ΗΠΑ- Νεκροί, εγκλωβισμένοι και διακοπές ρεύματος

Συνεχίζει να πλήττει τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ η καταιγίδα αφήνοντας χωρίς ρεύμα τουλάχιστον 250.000 σπίτια και επιχειρήσεις στο Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν.

Η νέα κακοκαιρία στις ΗΠΑ θα εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τους πολίτες τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή βράδυ, ενώ αναμένονται και χιονοπτώσεις. Ήδη έχει προκαλέσει θανατηφόρες χιονοστιβάδες, ενώ οι δρόμοι κρίνονται ως επικίνδυνοι λόγω του παγετού. Την Παρασκευή, ένας άνδρας θεωρήθηκε νεκρός από χιονοστιβάδα στην ορεινή περιοχή του Άινταχο. Ένας άνδρας από το Ουισκόνσιν έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν έξω με εκχιονιστικό μηχάνημα.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων και των χιονοπτώσεων, αεροπορικές εταιρείες καθυστέρησαν πάνω από 7.600 πτήσεις στις ΗΠΑ χθες, ενώ αεροπλάνα καθηλώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ο Χερ του Σικάγο.

Στην Αϊόβα, υποψήφιοι για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές ακύρωσαν συγκεντρώσεις τους τρεις ημέρες πριν από τις προκριματικές που θα διεξαχθούν στην πολιτεία, τις πρώτες που γίνονται σε αμερικανική πολιτεία για τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι ένας άνδρας από τα προάστια του Σικάγο πέθανε από το κρύο, αποτελώντας τον πρώτο θάνατο που σχετίζεται με τον καιρό αυτή την εποχή. Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, βρέθηκε την Πέμπτη στο προάστιο Σίλερ Παρκ, ανακοίνωσε το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Κουκ. Από τη νεκροψία που διενεργήθηκε την Παρασκευή διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του άνδρα σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες.

Άλλες περιοχές του βορειοανατολικού τμήματος είχαν ανησυχίες για πλημμύρες. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών βοήθησαν στην εκκένωση ορισμένων κατοίκων από τα σπίτια τους στο Πάτερσον του Νιου Τζέρσεϊ νωρίς την Παρασκευή, καθώς ο ποταμός Πασσάικ άρχισε να ξεχειλίζει τις όχθες του. Η νέα καταιγίδα, σε συνδυασμό με μια άλλη νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, δημιούργησε ανησυχίες για πλημμύρες και στο Μέιν και στο Νιου Χαμσάιρ.

Blizzard to evolve over central US into the weekend



A new storm moving into the central United States will have the potential to shut down travel due to heavy snow, strong winds, extensive blowing and drifting snow and plummeting temperatures.#Blizzard #Storm #Central #USA pic.twitter.com/NWWe98BnMl