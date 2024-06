Σφοδρές μάχες και βομβαρδισμοί στη Γάζα - Αδιέξοδες οι συνομιλίες για κατάπαυση πυρός

Οι σφοδρές μάχες μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και παλαιστίνιων μαχητών συνεχίζονται στη βόρεια και νότια Γάζα, ενώ οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός οδηγούνται σε αδιέξοδο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η θέση του Ισραήλ σχετικά με την αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα παραμένει αμετάβλητη και επανέλαβε τον όρκο του να νικήσει τη Χαμάς. «Οι δυνάμεις μας επιχειρούν στη Ράφα, στη Σετζάια, παντού στη Λωρίδα της Γάζας. Δεκάδες τρομοκράτες εξοντώνονται καθημερινά. Πρόκειται για μια δύσκολη μάχη που διεξάγεται πάνω από το έδαφος, μερικές φορές σε μάχη σώμα με σώμα, αλλά και κάτω από το έδαφος» δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινος πρωθυπουργός.

«Είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε μέχρι να πετύχουμε όλους τους στόχους μας: Να εξαλείψουμε τη Χαμάς, να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους μας, να διασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το Ισραήλ και να επιστρέψουν οι κάτοικοί μας με ασφάλεια στα σπίτια τους στο νότο και στο βορρά» πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Οσάμα Χαμντάν, δήλωσε ότι δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος στις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ αναφορικά με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας που μαίνεται εδώ και έξι μήνες.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα εξακολουθεί να είναι έτοιμο να «αντιμετωπίσει θετικά» οποιαδήποτε πρόταση κατάπαυσης του πυρός που θα τερματίζει τον πόλεμο, είπε ο Χαμντάν σε συνέντευξη Τύπου στη Βηρυτό.

Η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) προειδοποίησε για ολοένα και πιο «απελπιστικές» συνθήκες για τους εκτοπισμένους πολίτες εν μέσω της ανόδου της θερμοκρασίας και της συσσώρευσης σκουπιδιών και λυμάτων.

Η εκπρόσωπος της UNWRA Louise Wateridge αναφέρει ότι η καλοκαιρινή ζέστη έχει γίνει «αφόρητη» στη Γάζα, με τις οικογένειες να «ζουν κάτω από πλαστικά καλύμματα» καθώς «οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν στα ύψη».

Η Wateridge σημειώνει επίσης ότι οι συνθήκες υγιεινής έχουν γίνει απελπιστικές για τους εκτοπισμένους που ζουν «δίπλα σε βουνά από σκουπίδια και λύματα».

