Σερένα Γουίλιαμς: Πολυτελές ξενοδοχείο στο Παρίσι την «έδιωξε» από το «άδειο» εστιατόριο στο rooftop

Η Σερένα Γουίλιαμς βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Παρίσι μαζί με την οικογένειά της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η 42χρονη πρώην τενίστρια ανέβασε στο X τη Δευτέρα μια οργισμένη ανάρτηση, στην οποία καταγγέλλει πολυτελές ξενοδοχείο της γαλλικής πρωτεύουσας πως της αρνήθηκε την πρόσβαση στο «άδειο» εστιατόριο της ταράτσας του.

«Μπλιαξ. Μου έχουν αρνηθεί την πρόσβαση να φάω στην ταράτσα ενός άδειου εστιατορίου σε ωραιότερα μέρη αλλά ποτέ με τα παιδιά μου. Πάντα υπάρχει η πρώτη φορά», έγραψε η πρώην τενίστρια στο X. Η Γουίλιαμς επισκέφθηκε τη Δευτέρα το πολυτελές ξενοδοχείο (πέντε αστέρων) «The Peninsula Paris», το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του Παρισιού, μαζί με τον σύζυγό της Αλέξις Οχανιάν και τις δύο κόρες του ζευγαριού, την 6χρονη Ολυμπία και την μόλις ενός έτους Αντίρα.

Yikes @peninsulaparis I’ve been denied access to rooftop to eat in a empty restaurant of nicer places 🫠 but never with my kids. Always a first. 🙄#Olympic2024 pic.twitter.com/lEGJR5WoEn