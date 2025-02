Σερβία: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Νόβι Σαντ - Μήνυμα στήριξης από την Μαντόνα

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις φοιτητών στη Σερβία, για την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ.

Τρεις μήνες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στο σταθμό του Νόβι Σαντ, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, στην πόλη λαμβάνουν χώρα οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων ετών.

Παρά το τσουχτερό κρύο, οι φοιτητές παρέμειναν στη γέφυρα «Ελευθερία» στο Δούναβη όλη τη νύχτα, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό της.

Με αυτό τον τρόπο, αποτίουν φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων.

Κάποιοι σε σκηνές και άλλοι τυλιγμένοι, φωνάζουν συνθήματα κατά της διαφθοράς, έχοντας τα χέρια τους βαμμένα κόκκινα. Οι φοιτητές ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για το δυστύχημα, εξαπολύοντας δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση της χώρας.

Την ίδια ώρα στο πλευρό τους είναι η βασίλισσα της ποπ, Madonna.

Η κορυφαία καλλιτέχνιδα, ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από τις διαδηλώσεις, με μουσική υπόκρουση το τραγούδι της «Like a Prayer», στέλνοντας έτσι το δικό της μήνυμα για τον αγώνα τους.

Power of unity

In Serbia right now @Madonna https://t.co/MRKvgRjDOn pic.twitter.com/e2axQJU1er