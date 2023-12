Σερβία: Μεγάλη νίκη του κόμματος του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στις βουλευτικές εκλογές

Μεγάλη νίκη του Αλεξάνταρ Βούτσις και του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) στις εκλογές της χώρας.

Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν το 92% των εκλογικών τμημάτων, το κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσις έλαβε το 46,3% των ψήφων. Πρόκειται για ποσοστό που αντιστοιχεί σε 128 από τις 250 έδρες της βουλής της Σερβίας και έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει αυτοδύναμα κυβέρνηση.

Αντίστοιχα, ο συνασπισμός «Η Σερβία ενάντια στη βία» λαμβάνει το 23,6% και 65 έδρες, ενώ στην τρίτη θέση φέρεται να έρχεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα Σερβίας (SPS) με 6,6% και 18 έδρες. Ακολουθεί ο συνασπισμός των εθνικιστών «NADA» (Ελπίδα) με 4,9% και 13 έδρες.

Να σημειωθεί πως ο νεοσύστατος συνδυασμός «Εμείς-Η φωνή του λαού», με επικεφαλής τον συνομωσιολόγο, αντιεμβολιαστή γιατρό Μπράνιμιρ Νεστόροβιτς, πέτυχε την είσοδό του στη βουλή με ποσοστό 4,8% (13 έδρες), κάτι που χαρακτηρίστηκε ως έκπληξη.

Ακολουθούν η Ένωση Μαγυάρων Βοϊβοντίνας με 6 έδρες, η Ένωση Κροατών Βοϊβοντίνας με 3 έδρες, το κόμμα SDA των μουσουλμάνων του Σαντζάκ με 2 έδρες. Στην βουλή εισέρχεται και το Ρωσικό Κόμμα καταλαμβάνοντας μία έδρα όπως και οι Αλβανοί της Νότιας Σερβίας.

Η επόμενη κυβέρνηση θα έχει τετραετή θητεία, δήλωσε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς κατά την ανακοίνωση της νίκης του κόμματός του, ενώ συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση θα ασχοληθεί με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Η συμμετοχή στις χθεσινές εκλογές στην Σερβία ανήλθε στο 59,2%.

#Serbia's ruling party claims major parliamentary elections win



The #Serbian opposition failed to break the winning streak of the ruling party in the #Balkan state, which has held power since 2012. #AleksandarVucic https://t.co/135ZqBX6wd