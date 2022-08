Σερβία: Διαδήλωσαν κατά του EuroPride -Με εικόνες, φωτογραφίες του Πούτιν και θυμιατά

Με εκκλησιαστικούς ύμνους, θυμιατά και εικόνες στα χέρια πραγματοποίησαν διαδήλωση Σέρβοι, την Κυριακή.

Πρόκειται για άτομα που εναντιώνονται στο EuroPride και την προώθηση των δικαιωμάτων της κοινότητας LGBT, υιοθετώντας ομοφοβικές απόψεις.

Σύμφωνα με τη σερβική ιστοσελίδα Danas, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης οι πολίτες υπέγραψαν αίτημα για την απαγόρευση του EuroPride μπροστά από τον Ναό του Αγίου Σάββα.

Orthodox rally against EuroPride 2022 in #Belgrade , #Serbia For Serbs, the definition of a „pride parade” means preserving family, religion, identity, moral and traditional values. ☦️🤍🇷🇸 pic.twitter.com/VneRbjX5pe

Η διαδήλωση σημειώθηκε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου της χώρας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ότι η πορεία υπερηφάνειας είτε θα ακυρωθεί, είτε θα αναβληθεί, επικαλούμενος πολιτική αναταραχή, οικονομική πίεση και απειλές από ακροδεξιούς εξτρεμιστές.

Η ανακοίνωση έχει προκαλέσει ευρεία καταδίκη από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών.

Το γραφείο του ΟΗΕ στη Σερβία καταδίκασε την απόφαση, προειδοποιώντας ότι θα θέσει σε κίνδυνο «το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, όπως κατοχυρώνεται από το σερβικό Σύνταγμα».

This is what protesting against #EuroPride2022 looks like in Serbia. How can anyone not be ashamed to be on such a wrong side of history on every account? pic.twitter.com/Oy2NJFngBJ