Σελένα Γκόμεζ: Έντονος διαπληκτισμός σε συναυλία της Μπιγιονσέ

Η Σελένα Γκόμεζ βρέθηκε στο επίκεντρο της συναυλίας της Μπιγιονσέ στο Παρίσι, όχι μόνο για το show της αλλά και για το περιστατικό εναντίον σωματοφύλακα.

Πριν εμφανιστεί στη σκηνή, η Σελένα Γκόμεζ απαθανατίστηκε να διαπληκτίζεται έντονα με έναν από τους σωματοφύλακες που βρίσκονταν στη συναυλία χωρίς να έχει γίνει σαφές αν είναι δικός της.

Ο τσακωμός τράβηξε την προσοχή πολλών παρευρισκομένων, με κάποιους να σπεύδουν να καταγράφουν τη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Μάλιστα, κυκλοφόρησαν αρκετές φήμες σχετικά με την αιτία του ξεσπάσματος της Γκόμεζ. Κάποιοι υποστήριξαν ότι η απογοήτευσή της προήλθε από την καθυστέρηση της τραγουδίστριας για τη συναυλία.

📹 A security guard violently pushed a fan who was trying to meet Selena Gomez at Beyoncé #RenaissanceWorldTour and Selena got upset at what security did. 5/26/23 pic.twitter.com/JOjc4ADwo4