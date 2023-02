Η Σελένα Γκόμεζ «έριξε» την Κάιλι Τζένερ από την κορυφή του Instagram -Αλλά ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τα social media

Η Κάιλι Τζένερ ήταν η γυναίκα με τους περισσότερους ακολούθους στο Instagram, ωστόσο, η επιστροφή της Σελένα Γκόμεζ στο κοινωνικό δίκτυο, την έριξε από τον Instagram-ικό της θρόνο.

Η Σελένα Γκόμεζ, αν και διατηρούσε τους περισσότερους followers στο παρελθόν αποφάσισε να εγκαταλείψει το Instagram, αφήνοντας έτσι χώρο στην Κάιλι Τζένερ να της «πάρει τη θέση». Ωστόσο, όταν η τραγουδίστρια και η ηθοποιός επέστρεψε στο κοινωνικό δίκτυο δεν άργησε να επανακτήσει τη δύναμή της.

Η «κόντρα» Γκόμεζ-Τζένερ απασχολούσε ιδιαίτερα το TikTok, όπου φαν αναρτούσαν βίντεο και έδειχναν τα νούμερα των ακολούθων των δύο σταρ. Μόλις, δε, η Σελένα Γκόμεζ πέρασε την Κάιλι Τζένερ, οι φανατικοί θαυμαστές της ενθουσιάστηκαν. «Η βασίλισσα του Instagram επέστρεψε στο θρόνο της!», έγραψαν.

Ωστόσο, η Σελένα Γκόμεζ αποφάσισε να αποστασιοποιηθεί από τα social media, όπως η ίδια ανακοίνωσε. Σε live στο TikTok, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα.

«Θα κάνω ένα δεύτερο διάλειμμα από τα social media, γιατί αυτό είναι λίγο ανόητο. Είμαι 30 χρονών και είμαι πολύ μεγάλη γι' αυτό. Αλλά σας αγαπώ τόσο πολύ και θα σας δω σύντομα. Απλά θα κάνω ένα διάλειμμα από τα πάντα», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι η Σελένα Γκόμεζ δεν διαχειρίζεται η ίδια τα social media της. Όπως δήλωσε πριν από μερικές μέρες στο Vanity Fair, έχει αναθέσει το Instagram και τις υπόλοιπες πλατφόρμες της σε μια ομάδα συνεργατών.

Selena Gomez announces on TikTok live that she’s taking a break from social media:



“I’m gonna be taking a second from social media cause this is a little silly and I’m 30. I’m too old for this.” pic.twitter.com/rJ7WvjOPEA