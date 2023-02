Η Σελένα Γκόμεζ «θέλει να μοιάσει» στη Bella Hadid κι η Lady Gaga διαφωνεί- Το σχόλιο στο TikTok

Η Lady Gaga θέλησε να υπενθυμίσει στη Σελένα Γκόμεζ ότι είναι όμορφη επειδή γεννήθηκε έτσι.

Όταν η 30χρονη ηθοποιός δημοσίευσε σε TikTok Stories ότι θα ήθελε να μοιάζει λίγο περισσότερο με ένα συγκεκριμένο σουπερμόντελ, η βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια τής υπενθύμισε στα σχόλια πόσο τέλεια είναι όπως είναι.

«Φαίνεσαι και είσαι όμορφη μέσα και έξω», είπε η Lady Gaga στη Σελένα Γκόμεζ. «Μία από τις αγαπημένες μου κυρίες εν ζωή!».

Στην ανάρτησή της στο TikTok, η Σελένα Γκόμεζ είχε ποζάρει χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο «Bella Hadid» που κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο χρυσαφένιο και λαμπερό, ενώ αλλάζει τα φρύδια τους ώστε να ταιριάζουν με το μοναδικό σχήμα προσώπου του διάσημου μοντέλου. «Μακάρι να ήμουν τόσο όμορφη όσο η Μπέλα Χαντίντ», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

Selena Gomez says she wishes she was “as pretty as Bella Hadid” and that she’s her girl crush. pic.twitter.com/eCMXQu7GpK