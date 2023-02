Σεισμός στην Τουρκία: Διασώστες απεγκλώβισαν μωρό 1 έτους μετά από 53 ώρες

Σχεδόν 53 ώρες μετά τον φονικό σεισμό στα σύνορα Τουρκίας- Συρίας, σωστικά συνεργεία έβγαλαν ζωντανό από τα συντρίμμια 5ώροφης πολυκατοικίας, ένα μωρό μόλις 1 έτους.

Το μωρό, που είχε εγκλωβιστεί σε τόνους τσιμέντου για 2 ημέρες χωρίς νερό και τροφή στην επαρχία Sanliurfa, μεταφέρθηκε μετά τη διάσωσή στου στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Μέχρι στιγμής, ο τελευταίος απολογισμός του φονικού σεισμού κάνει λόγο για πάνω από 9.500 νεκρού, 7.108 στην Τουρκία και 2.547 στη Συρία.

Ήδη υπολογίζεται ότι έχουν σημειωθεί πάνω από 150 μετασεισμοί άνω των 6 Ρίχτερ στην περιοχή.

Οι φονικοί σεισμοί της Δευτέρας «χτύπησαν» πάνω από 10 επαρχίες ενώ ο ΠΟΥ εξέφρασε την ανησυχία του ότι ενδεχομένως ο τελικός απολογισμός των νεκρών να φτάσει τους 20.000.

