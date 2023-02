Σεισμός στην Τουρκία: «Δεν ήξερα πόσες μέρες περάσαμε κάτω από τα ερείπια- Έστριβα τσιγάρο και κάπνιζα»

Για τις δύσκολες ώρες που πέρασε κάτω από τα συντρίμμια που προκάλεσε ο σεισμός στην Τουρκία, μίλησε στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu ένας από τους επιζώντες.

Ο Ζίγια Σονέρ Τουγκτεκίν που βρισκόταν επί 56 ώρες κάτω από τα χαλάσματα και διασώθηκε μαζί με το γιο του, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, πράγμα που συμβούλεψε και άλλους να κάνουν αν βρεθούν σε ανάλογη θέση.

«Δεν ήξερα πόσες μέρες περάσαμε κάτω από τα ερείπια. Είχα καπνό μαζί μου, έστριβα τσιγάρο και κάπνιζα», λέει.

Μπορεί ο ίδιος και ο γιος του να βγήκαν ζωντανοί από τα ερείπια, όμως η σύζυγος και η κόρη του δεν στάθηκαν το ίδιο τυχερές. «Την ώρα του σεισμού, η κόρη και η γυναίκα μου προσπάθησαν να έρθουν κοντά μου. Το ταβάνι τις καταπλάκωσε και σκοτώθηκαν επί τόπου», αφηγείται. «Ο γιος μου Ντενίζ εγκλωβίστηκε και έσπασε τα πλευρά του».

Οι διασώστες τον ανέσυραν από τα χαλάσματα κυριολεκτικά με το τσιγάρο στο στόμα.

«Όταν με ανέσυραν από τα ερείπια, είχα το τσιγάρο στο στόμα μου. Μου είπαν να το πετάξω, αλλά δεν το έκανα γιατί έτσι έμεινα στη ζωή», συμπλήρωσε. Μάλιστα, δεν το αποχωρίστηκε ούτε στο φορείο με το οποίο τον απομάκρυναν από την ισοπεδωμένη συνοικία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/Anadolu

