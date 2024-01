Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 4 νεκροί, χιλιάδες σε καταφύγια

Χιλιάδες άνθρωποι στην Ιαπωνία διανυκτερεύουν σε καταφύγια μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ, που έπληξε τη χώρα.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, με τον απολογισμό πιθανότατα να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει σε πολλές πόλεις, από τον ισχυρό σεισμό, εγκλωβίζοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων κάτω από τα ερείπια.

Ο σεισμός των 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στις 16:10 τοπική ώρα (07:10 GMT) σήμερα και ακολούθησαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι οι οποίες αργότερα υποβαθμίστηκαν. Περίπου 60 δονήσεις έχουν καταγραφεί μετά τον αρχικό ισχυρό σεισμό.

Ο Jeffrey Hall, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Kanda, είπε ότι ένιωσε να σείεται για περίπου δύο λεπτά παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στη Yokohama, στην άλλη πλευρά του κύριου νησιού της Ιαπωνίας. Η πλήρης έκταση της ζημιάς είναι απίθανο να είναι ξεκάθαρη το πρωί της Τρίτης, αλλά είναι εμφανείς οι μεγάλες ζημιές σε υποδομές.

This heart-wrenching footage filmed by a terrified family captures the #earthquake 's impact in #Japan . Urgent evacuation notices along the western coast have been issued. #japanese #japannews #earthquackes #Tsunami #NewYear2024 pic.twitter.com/KlhkuQd3YB

Αξιωματούχοι στην πόλη Suzu στην επαρχία Ishikawa δήλωσαν ότι πολλά σπίτια και πόλοι ηλεκτρικού ρεύματος κατέρρευσαν, σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK. Μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι έκλεισαν κοντά στο επίκεντρο του σεισμού και περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφελείας Hokuriku Electric Power.

Ο πρώην ανταποκριτής του BBC στην Ιαπωνία, Ρούπερτ Γουίνγκφιλντ-Χέις - ο οποίος έκανε ρεπορτάζ από την Ταϊβάν - είπε ότι αρκετές εκατοντάδες μέτρα του κεντρικού δρόμου ταχείας κυκλοφορίας μεταξύ των πόλεων Τογιάμα και Καναζάουα έχουν καταρρεύσει από κατολίσθηση.

Βίντεο από την Uchinada, απεικονίζει την επιφάνεια ενός δρόμου να έχει καταρρεύσει ενώ ζημιές υπέστη και το ιερό Onohiyoshi στην Kanazawa.

Αρχικά, εκδόθηκε προειδοποίηση για μεγάλο τσουνάμι για την παράκτια περιοχή Noto στην Ishikawa κοντά στο επίκεντρο του σεισμού με τις αρχές να λένε ότι τα κύματα θα μπορούσαν να φτάσουν σε ύψος τα 5 μέτρα. Αναφορές από τα τοπικά Μέσα είπαν ότι αυτή ήταν η πρώτη τέτοια προειδοποίηση από το 2011. Τότε τα κύματα από το τσουνάμι προκάλεσαν πυρηνική κατάρρευση στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της Φουκουσίμα, προκαλώντας το σοβαρότερο πυρηνικό ατύχημα από το Τσερνόμπιλ.

Many terrifying img & videos are coming from #Japan

My heart is literally breaking into pieces after seeing all this. #earthquake #Japon #Japan #JapanEarthquakepic.twitter.com/2kRtcZEg6L