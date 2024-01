Πολύ ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία- Προειδοποίηση για τσουνάμι

Πολύ ισχυρός σεισμός σημειώθηκε σήμερα στην Ιαπωνία ενώ εκδόθηκε και προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξε τη βόρεια και κεντρική Ιαπωνία, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK. Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, που επικαλείται το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,4 βαθμών.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των παραλιακών περιοχών των νομαρχιών Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα. Σύμφωνα με το Associated Press ο ιαπωνικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK TV προειδοποίησε ότι οι μεγάλοι όγκοι νερού θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και τα 5 μέτρα και προέτρεψε τους ανθρώπους να καταφύγουν το συντομότερο δυνατό σε ύψωμα ή στην κορυφή ενός κοντινού κτιρίου.

Κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου έπληξαν την ακτή της πόλης Ουατζίμα στη νομαρχία Ισικάουα, ανέφερε το NHK. Η Hokuriku Electric Power ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί ελέγχους για τυχόν προβλήματα στα εργοστάσιά της πυρηνικής ενέργειας, ανέφερε επίσης το NHK.

#Earthquake (#地震) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.1 || 67 km NE of #Nanao (#Japan) || 9 min ago (local time 16:10:12). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/BmYUkRYtkn — EMSC (@LastQuake) January 1, 2024

BREAKING: Tsunami warning issued as magnitude 7.4 earthquake hits Japan.



WATCH: Tsunami waves observed along the coast of western Japan. People being urged to evacuate pic.twitter.com/sY3bdpVZVc — BNO News (@BNONews) January 1, 2024

Tsunami warnings are in place for all prefectures with coasts facing the Sea of Japan. Japanese TV urging people to run immediately to higher ground! This is serious. 5m waves expected in Ishikawa. #japan #earthquake pic.twitter.com/Y8h4Vbe8c8 — Greg R. Hill (@greghill) January 1, 2024

Very powerful earthquake has struck Ishikawa Prefecture in Japan. Lots of strong shaking, please take care! #japanearthquake pic.twitter.com/XezqIZFqEF — Greg R. Hill (@greghill) January 1, 2024

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ