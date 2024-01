Ο περίεργος «χορός» των πουλιών λίγο πριν τον ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία

Λίγο πριν ο ισχυρός σεισμός των 7,6 Ρίχτερ χτυπήσει την Ιαπωνία, βίντεο κατέγραψε σμήνος πουλιών να κινείται αρμονικά σα να χορεύει πάνω από την περιοχή, ένα «σημάδι» που προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν.

Ο ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ έπληξε τη βόρεια και κεντρική Ιαπωνία, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK, ενώ εκδόθηκε και προειδοποίηση για τσουνάμι. Το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS) ωστόσο σύμφωνα με το AFP, ανέφερε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,4 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον δύο νεκρούς ενώ υπάρχουν και τραυματίες στα τοπικά νοσοκομεία. Από τον ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία υπήρξαν διακοπές ρεύματος, έσπασαν αγωγοί νερού και δρόμοι έκλεισαν λόγω ρωγμών.

Εικόνες που μετέδωσε το NHK έδειχναν κτίρια να καταρρέουν στην Ισικάουα και να σείονται στο Τόκιο. Περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις νομαρχίες Ισικάουα και Τογιάμα, ανέφερε η πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hokuriku Electric Power.

Στα νότια της Ιαπωνίας ξέσπασαν φωτιές σε σπίτια. Τόσο αυτά όσο και τα κτίρια, είναι ευάλωτα σε μετασεισμούς μετά τους προηγούμενους σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Στη δυτική ακτή νωρίτερα, σημειώθηκε τσουνάμι ύψους περίπου ενός μέτρου, το οποίο έπληξε τμήματα κατά μήκος τις Θάλασσας της Ιαπωνίας με ένα μεγαλύτερο κύμα να αναμένεται, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Strange behaviour of birds at time of earthquake in Japan. #tsunami pic.twitter.com/GwFLgYbIsG

Birds we sending signals to the people about the catastrophic earthquake #earthquake #Japan #JapanEarthquake #สึนามิ

#Terremoto #Tsunami#津波 #津波警報 #地震



pic.twitter.com/dTd4FRG8PZ