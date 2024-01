Ιαπωνία: Η στιγμή του ισχυρού σεισμού- 20 δονήσεις πάνω από 4 Ρίχτερ

Για 20 σεισμούς στην Ιαπωνία μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ή και ακόμα ισχυρότερων στα ανοικτά των ακτών του νομού Ισικάουα και του γειτονικού νομού Νιιγκάτα μεταξύ 4.06 μ.μ. και 5.29 μ.μ. τοπική ώρα, κάνει λόγο ο Guardian.

Ο ισχυρότερος σεισμός εκτιμάται τώρα σε μέγεθος 7,5 βαθμών. Αναφορές κάνουν λόγο για διακοπές ρεύματος και σπασμένους αγωγούς νερού σε πόλεις της πληγείσας περιοχής, ενώ μεγάλοι δρόμοι έχουν κλείσει λόγω ρωγμών και άλλων ζημιών.

Παράλληλα σύμφωνα με τον Guardian υπάρχουν και πρώτες αναφορές από τα τοπικά νοσοκομεία για τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων καταγμάτων, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής θάνατοι. Πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε σπίτια στο νότο. Τα κτίρια και άλλες κατασκευές που αποδυναμώθηκαν από τους προηγούμενους σεισμούς είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε μετασεισμούς.

Συστάσεις για τσουνάμι έχουν εκδοθεί μέχρι το βόρειο νησί Χοκάιντο και το νότιο νησί Κιούσου. Σύμφωνα με το ιαπωνικό NHK αξιωματούχοι της πόλης Σουτζού του νομού Ισικάουα δηλώνουν ότι επιβεβαίωσαν ότι αρκετά σπίτια και κολώνες ηλεκτροδότησης κατέρρευσαν μετά από το μεγάλο σεισμό.

Σεισμός στην Ιαπωνία: Προειδοποίηση για τσουνάμι

Αναλυτικότερα, μεγάλος σεισμός, το μέγεθος του οποίου εκτιμήθηκε αρχικά πως ήταν 7,6 Ρίχτερ έπληξε την κεντρική Ιαπωνία σήμερα, προκαλώντας την έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι και συστάσεων στους κατοίκους να εκκενώσουν και να ετοιμαστούν για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, ισχυρές σεισμικές δονήσεις έπληξαν σήμερα την κεντρική Ιαπωνία, με τον πιο σημαντικό να σημειώνεται στις 16:10 (09:10 ώρα Ελλάδας) στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου, και το μέγεθός του να καταγράφεται αρχικά στους 7,4 βαθμούς προτού αναθεωρηθεί προς τα πάνω, στους 7,5 βαθμούς, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS), και στους 7,6 βαθμούς σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν λίγο πριν ή αμέσως μετά στην ίδια περιοχή: ένας πρώτος μεγέθους 5,7 βαθμών στις 09:06 στο εσωτερικό, ένας άλλος μεγέθους 6,1 βαθμών στις 09:18, στη συνέχεια τρεις ακόμη μεγέθους 4,5 έως 4,8 βαθμών έως τις 09:16.

Τσουνάμι ύψους περίπου ενός μέτρου έπληξε τμήματα της δυτικής ακτής κατά μήκος τις Θάλασσας της Ιαπωνίας με ένα μεγαλύτερο κύμα να αναμένεται, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι για τις παραλιακές νομαρχίες Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χαγιάσι Γιοσιμάσα, δήλωσε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου πως οι αρχές ελέγχουν ακόμη την έκταση των ζημιών και προειδοποίησε τους κατοίκους να ετοιμαστούν για νέους πιθανούς σεισμούς. Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK έδειχναν κτίρια να καταρρέουν στην Ισικάουα, και σεισμικές δονήσεις να σείουν κτίρια στην πρωτεύουσα Τόκιο στην απέναντι ακτή. Περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις νομαρχίες Ισικάουα και Τογιάμα, ανέφερε η πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hokuriku Electric Power.

Τσουνάμι που μπορεί να φθάσει σε ύψος έως και τα πέντε μέτρα είναι «πιθανό» στη βόρεια ακτή του κέντρου της Ιαπωνίας σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων γύρω από το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,5 βαθμών που έπληξε σήμερα τη χώρα, σύμφωνα με αμερικανικές και ιαπωνικές υπηρεσίες τις οποίες επικαλείται το AFP. «Τσουνάμι που οφείλεται στον σεισμό αυτόν είναι πιθανό σε μια ακτίνα 300 χιλιομέτρων γύρω από το επίκεντρο κατά μήκος των ακτών της Ιαπωνίας», ανέφερε το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) στη Χαβάη (Ηνωμένες Πολιτείες). Από την πλευρά της, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για τσουνάμι που μπορεί να φθάνει σε ύψος έως και τα πέντε μέτρα.

Η Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Ιαπωνίας ανέφερε πως δεν έχουν επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε προβλήματα στη λειτουργία πυρηνικών σταθμών κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας, περιλαμβανομένων πέντε ενεργών αντιδραστήρων στις μονάδες της Kansai Electric Power στο Όχι και στην Τακαχάμα στη νομαρχία Φουκούι. Η μονάδα της Hokuriku στη Σίκα της Ισικάουα, που ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, είχε ήδη διακόψει τη λειτουργία των δύο αντιδραστήρων της πριν από τον σεισμό για τακτική επιθεώρηση και δεν είχε επίπτωση από τον σεισμό, ανέφερε η υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται πως ισχυρότατος σεισμός και τσουνάμι έπληξαν τη βορειοανατολική Ιαπωνία στις 11 Μαρτίου 2011, προκαλώντας τον θάνατο σχεδόν 20.000 ανθρώπων, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε πόλεις και πυρηνικές τήξεις στη Φουκουσίμα.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος περιγράφει στη LiFO πώς έζησε τον σεισμό στην Ιαπωνία

Τη στιγμή του ισχυρού σεισμού στην Ιαπωνία, περιγράφει στη LiFO o δρ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα της Ασίας. Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, επισκέπτης ερευνητής στο πανεπιστήμιο Τοχόκου της Ιαπωνίας, σχολίασε την αντίδραση των ιαπωνικών αρχών για το μεγάλο σεισμό και έδωσε τις πρώτες πληροφορίες από την περιοχή. Έκανε λόγο μάλιστα για καταρρεύσεις κτιρίων.

«Σήμερα το απόγευμα βρισκόμασταν με την παρέα μου σε μεγάλη καφετέρια στο κέντρο του Σεντάι. Στις 4.11 λάβαμε τη συνημμένη προειδοποίηση για επερχόμενο σεισμό με την προτροπή να μείνουμε ήρεμοι και να καλυφθούμε. Χτύπησαν τα κινητά όλου του κόσμου. Σε ένα λεπτό κατέφθασαν τα σεισμικά κύματα και μας δόνησαν για αρκετή ώρα. Αμέσως η Μετεωρολογική Υπηρεσία και το ΝΗΚ ανακοίνωσαν το σεισμό, με μέγεθος 7,6 στην πλευρά της Ιαπωνικής θάλασσας, περίπου 230 χλμ δυτικά από μας. Ταυτόχρονα εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι έως 5μέτρα με σχετικό χάρτη στο δελτίο του ΝΗΚ. Ήδη καταγράφονται κύματα 1,5 μ, ενώ το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Τα υπερταχέα τρένα-σφαίρες στην περιοχή σταμάτησαν αυτόματα. Ήδη αναφέρονται καταρρεύσεις κτιρίων στην επικεντρική περιοχή και αυτό μας λυπεί ιδιαίτερα», ανέφερε στη LiFO.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters, Guardian και NHK

